Hoće li Sosa moći igrati za Njemačku? Evo što sve mora ispunjavati za to...

Borna Sosa (23), talentirani lijevi bek Stuttgarta, upisao je do sada 56 nastupa za hrvatsku nacionalnu vrstu. Svoj je debi imao 4. lipnja 2012 u utkakmici u kojoj je Hrvatska pobijedila Bavarsku 3:0. Sosa je u toj utakmici odigrao 35 minuta. No sve do 8. listopada 2013. bile su to prijateljske utakmice. Tada je protiv Crne Gore u pobjedi 1:0 zaigrao svoju prvu službenu utakmicu. Bila je to U-17 reprezentacija.

Nakon toga je krenula njegova uzlazna putanja u nacionalnim uzrastima, sve što je nedostajalo još je poziv u A-reprezentaciju.

Zlatko Dalić tvrdi kako je Sosa znao da će ga se uskoro pozvati među najbolje hrvatske nogometaše, no mladi lijevi bek tvrdi da ga već mjesecima po pitanju njegovog statusa među Vatrenima nitko nije kontaktirao. Dalića, kaže, nikada nije službeno upoznao, Olića nije vidio na svojim utakmicama.

S druge strane, HNS je, prema Sosinim riječima, dva mjeseca znao za ponudu Njemačke. No, postoji jedna "caka". Brona kaže kako se Njemački nogometni savez unazad zadnjih nekoliko mjeseci potrudio pribaviti mu što prije državljanstvo, a FIFA ima dosta stroga pravila oko prelazaka u druge Saveze.

Naime, prema Statutu iz 2020. godine, Članak 9 'Promjena saveza' kaže kako je Sosa u trenutku prvog službenog nastupa za Hrvatsku trebao već imati državljanstvo saveza za koji želi nastupati, odnosno, njemačko državljanstvo, a prema Borninim izjavama, čini se da ga nije imao. Uz to je imao navršenu 21 godinu kada je zaigrao svoju posljednju službenu utakmicu za Hrvatsku. Bilo je to u remiiju 2:2 sa Škotskom 12. studenog 2020. kada je Borna odigrao cijeli susret.

Statut FIFA-e iz 2020. kaže da su promjene saveza moguće samo ako:

a) igrač:

i. je bio uveden u igru na utakmici službenog natjecanja bilo koje razine (osim „A“ međunarodne razine) bilo koje vrste nogometa svog sadašnjeg saveza; i

ii. u vrijeme kad je bio uveden u igru na svojoj prvoj utakmici službenog natjecanja bilo koje vrste

nogometa svog sadašnjeg saveza, već je imao državljanstvo saveza koji želi predstavljati.

b) igrač:

i. je bio uveden u utakmicu službenog natjecanja bilo koje razine (osim „A“ međunarodne razine) bilo koje vrste nogometa za svoj sadašnji savez;

ii. u vrijeme kad je bio uveden u svoju prvu utakmicu službenog natjecanja bio koje vrste nogometa za svoj sadašnji savez, nije imao državljanstvo saveza kojeg želi predstavljati;

iii. u vrijeme kad je bio uveden u svoju posljednju utakmicu službenog natjecanja bilo koje vrste nogometa za svoj sadašnji savez, nije navršio 21. godinu.

Jesu li Nijemci dobro provjerili svoju zadaću, ostaje vidjeti. Borna je čvrsto odlučio za koga želi igrati i to je javno iznio resprektirajući HNS i izbornika Dalića, baš kao što su i oni to javnosti iznijeli prema njemu. Što se više klupko odmotava, sve se više čini da je bila u pitanju igra 'pokvarenog telefona', a tko će na kraju pobjediti, još uvijek je nepoznanica.

Budući da službeni poziv da zaigra za Elf još nije doobio, dok Sosa ne obuče dres - ništa nije gotovo.