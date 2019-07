Savićević progovorio o incidentu u Zagrebu i zašto je vikao ''P..... ga, purgeru'

Dejan Savićević, slavni crnogorski nogometaš, otkrio je u razgovoru za Sport Klub okolnosti koje su dovele do njegova verbalnog sukoba s jednim navijačem u Zagrebu uoči utakmice između Hrvatske i SR Jugoslavije 9. listopada 1999. godine.

Dvije su se reprezentacije tog dana sastale u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Belgiji i Nizozemskoj, a do incidenta je došlo uoči utakmice dok je Savićević ispred hotela davao intervju koji je korišten u jednom dokumentarnom filmu.

>> Pogledajte video incidenta, UPOZORAVAMO DA SNIMKA SADRŽI VULGARAN RJEČNIK!

- Autor tog dokumentarnog filma bio je kod mene dva dana u Beču. Dogovorio sam mu da razgovara Peđnim (Mijatović) roditeljima, da snima po Podgorici... Mi smo igrali u Zagrebu, a njemu nitko od igrača nije htio dati intervju. Ja sam bio na klupi za rezerve i znao sam da neću igrati. On me je zamolio i ja pristanem. Pričam, pričam... i neki me čovjek počne vrijeđati. Okrenem se i vidim - čovjek metar i 65. I izleti mi sve to... - rekao je Savićević za Nedjeljnik.

- Kažem ja tom što je snimao: 'A ovo ćeš izrezati'. On mi kaže: 'Ma, nema problema'. Možete misliti što sam njemu rekao, kad je objavio sve to".

Ne želi da ga se pamti po tome.

- Dosta je mojih trofeja, utakmica, golova, a treba da me se sjećaju kako vrijeđam uličarski. Ali kad tebe netko uličarski napadne, moraš reagirati, a ako ne reagiraš, onda nisi ni čovjek.

Prisjetio se još jednog slučaja.

- Isto me je jedan, primitivno doduše, napao zbog Slobe Miloševića. Rekao je da sam 'Slobino đubre', da sam 'služio Miloševiću'. Ja se okrenem i pitam ga: 'Druže, što ti je? Ja, koji sam podržao Mila Đukanovića devedesetih, kakve ja imam veze sa Slobom'. Ti si, kaže on, igrao za Slobinu reprezentaciju'. E, ako je to što sam igrao, e onda jesam. Ma, sve su to gluposti.