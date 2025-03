Sara (19) osvaja medalje za Hrvatsku i ne odbacuje veliki cilj: 'Mislila sam odustati...'

JAVIO SE

Reno Sinovčić: Glava mi je na panju, a Vrsaljko neće moći na glasovanje

- Šime Vrsljako neće ući. Kao prvo, on nije neutralan, vi kad dođete kao gost, trebali biste biti neutralni. On je na plaći HNS-a i nije neutralan. I kao takav neće ući. Uostalom, Skupština će izglasati tko može, a tko ne može unutra. On nije nikakav ambasador već obični huškač koji okolo zove klubove i vrši pritisak