Samozatajni multimilijarder porijeklom je iz okolice Zadra, radio je kao prodavač dok nije otišao na Tajland...

Suvlasnik Red Bulla Dietrich Mateschitz, koji je bio važna figura u poslovnom svijetu zbog carstva energetskih pića koje je stvorio, preminuo je u 78. godini.

Mateschitz je bio pokretačka snaga tvrtke koja je postala lider na globalnom tržištu energetskih pića. Iskoristio je bogatstvo koje je stvorio kako bi osnovao momčad Formule 1 koja je postala jedna od vodećih sila u sportu.

No, brojni počeci i Matešićev je bio težak. Da, Matešićev. Naime, Austrijanac je rođen 1944. u Štajerskoj u obitelji osnovnoškolskih učitelja. Sam Mateschnitz za sebe je govorio da je "kozmopolit iz Štajerske" budući da mu je otac iz Maribora, a majka iz Štajerske, no uz obitelj se veže i hrvatsko porijeklo, točnije Matešići dolaze iz okolice Zadra.

Bio je prodavač za tvrtku široke potrošnje Procter & Gamble kada je na putovanju u Tajland otkrio Krating Daeng, piće koje će postati Red Bull.

Godine 1984. s Tajlanđaninom Chaleom Yoovidhyom osnovao je Red Bull , a 1987. pokrenuo je brend Red Bull koji je na kraju pretvorio u najveće energetsko piće na svijetu i zgrnuo bogatstvo procijenjeno na 25 milijardi dolara. Marka se počela povezivati ​​s ekstremnim sportovima kao što su surfanje, cliff diving, zimski sportovi i brdski biciklizam, a Red Bull se uključio kao sponzor u mnoge od njih.

Formula One F1 - United States Grand Prix - Circuit of the Americas, Austin, Texas, U.S. - October 22, 2022 Team Red Bull during practice

Njegov angažman u F1 započeo je sa švicarskim timom Sauber, kada je Red Bull postao 60-postotni dioničar, prije nego što su se dvije kompanije razišle nakon svađe oko odabira vozača. Sauber je potpisao ugovor s neiskusnim Fincem Kimijem Raikkonenom za njegovu debitantsku sezonu 2001., a Mateschitz je želio da bude odabran Red Bullov štićenik Enrique Bernoldi .

Tri godine kasnije, Red Bull je kupio ugašeni tim Jaguar od vlasnika Forda i preimenovao ga, zaposlivši bivšeg vozača Formule 2 Christiana Hornera kao direktora tima i potpisavši ugovor s vodećim dizajnerskim inženjerom sporta Adrianom Neweyjem kao tehničkim direktorom na plaći od 10 milijuna dolara. Krenuli su s pretvaranjem Red Bulla u vodeću silu, postavši najbrža momčad u F1 do 2009. i osvojivši svoje prve vozačke i konstruktorske naslove s Nijemcem Sebastianom Vettelom 2010., prvu od četiri uzastopna prvenstva za tim.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - RB Leipzig v Hamburger SV - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - October 18, 2022 RB Leipzig fans in the stand before the match

Red Bull je također proširio svoje sportske interese na nogomet, kupujući momčadi u Salzburgu, gradu najbližem Mateschitzovu domu u Fuschl am Seeu u Austriji i Leipzigu u Njemačkoj, kao i preko oceana u New Yorku, New Jerseyju, Campinasu u Brazilu, te osnovao klub u Gani i preuzeo hokejaški tim u Münchenu.

Tijekom svog angažmana u F1, Mateschitz, iako povučena osoba koja je rijetko davala intervjue, isplivao je kao jedan od najvažnijih brokera u sportu. Istodobno je svoje bogatstvo koristio za obnovu svoje rodne Štajerske u Austriji, promičući lokalne zanate i umjetnost. Također je osnovao dobrotvornu organizaciju Wings For Life za pomoć istraživanju leđne moždine.

Ostavio je značajno nasljeđe u motosportu i globalnom poslovanju. Ali njegova smrt neizbježno ostavlja dugoročne upitnike u svim aspektima poslovanja, čak i ako se kaže da je Chalerm Yoovidhy , najstariji sin Mateschitzovog partnera Chalea, za kojeg se vjeruje da je bio većinski dioničar Red Bulla cijelo vrijeme, F1 entuzijasta.