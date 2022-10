Preminuo milijarder Dietrich Mateschitz, vlasnik Red Bulla

Vlasnik i suosnivač Red Bulla, Dietrich Mateschitz, preminuo je u 78. godini života, nakon duge i teške bolesti.

- U ovakvim trenucima tuga nadmašuje sve druge osjećaje. No, tugu će uskoro zamijeniti zahvalnost za sve što je Dietrich napravio i omogućio drugim ljudima. Naš zadatak i odgovornost su da nastavimo graditi njegovo životno djelo i to u njegovom duhu - objavio je Red Bull svojim zaposlenicima uz vijest o Mateschitzovoj smrti.

Mateschitz je posjedovao 49% brenda energetskih pića, Red Bulla, i bio je pokretačka snaga njegova prelaska u utrke, koji je započeo sredinom 1990-ih.

Mateschitz je iza sebe ostavio dugogodišnju partnericu Marion Feichtner i sina Marka Gerhardtera.

Dietrich Mateschitz put Red Bull on the F1 map back in the 1980s with Gerhard Berger, before buying Jaguar GP for £1 in 2004, turning them into world champions in 2010



Our condolences are with the Red Bull Family 💔 pic.twitter.com/Rk8u8cIUye