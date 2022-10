VN SAD-a u čast preminulog osnivača Red Bulla, Verstappen: 'Ovo je stvarno težak dan za nas'

Španjolac Carlos Sainz Jr u Ferrariju startat će s 'pole positiona' u u Austinu za VN Sjedinjenih Država, dok će s druge pozicije krenuti Nizozemac Max Verstappen čija je momčad Red Bulla ostala bez svog osnivača Dietricha Mateschitza.

Sainz Jr. bio je u kvalifikacijama brži od momčadskog kolege Charlesa Leclerca, ali Monežanin neće startati s njim u prvom redu jer je kažnjen s deset mjesta, nakon ugradnje novih dijelova na svom agregatu i u nedjelju će krenuti s 12. mjesta.

Kao rezultat toga, Verstappen, pobjednik prošle godine u Teksasu, kreće u nedjelju s druge pozicije iako je u kvalifikacijama bio treći.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz



The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Lewis Hamilton (Mercedes), sedmerostruki svjetski prvak, startat će s treće pozicije nakon što je Sergio Pérez (Red Bull), koji je u kvalifikacijama bio četvrti, kažnjen s pet mjesta (9.) zbog promjene motora.

No sve je, neposredno prije početka kvalifikacija, pogodila vijest o smrti osnivača Red Bulla, 78-godišnjeg Dietricha Mateschitza.

Foto: Jerome Miron/REUTERS Oct 22, 2022; Austin, Texas, USA; Red Bull Racing Limited driver Max Verstappen (1) of Team Netherlands talks about the passing of Red Bull founder Dietrich Mateschitz (not pictured) after the qualifying session for the U.S. Grand Prix at Circuit of the Americas. Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports Photo: Jerome Miron/REUTERS

"Ovo je stvarno težak dan za nas", rekao je nakon kvalifikacija Verstappen koji je prije dva tjedna osigurao naslov svjetskog prvaka nakon slavlja u Suzuki.

"Bila je to loša vijest za sve," rekao je Verstappen nakon kvalifikacija, dodavši: "Bez njega sigurno ne bih sada sjedio ovdje."