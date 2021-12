Sad je i službeno, veliki Luka Modrić ušao u elitno društvo nogometnih velikana!

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao se u "klub 100" Lige prvaka nakon što je večeras nastupio za Real Madrid i ponio kapetansku traku u susretu 6. kola D skupine s Interom.

>>> Iza Modrića Zlatan, Zidane, Ramos...

Modrić je tako postao prvi hrvatski nogometaš koji je došao do 100 nastupa u elitnom klupskom razredu na "Starom kontinentu" te ukupno 43. igrač kojem je to uspjelo.

Na vrhu je nevjerojatni Portugalac Cristiano Ronaldo sa 181 odigranom utakmicom u Ligi prvaka. Na drugom mjestu je bivši vratar Real Madrida Iker Casillas sa 177 nastupa, dok je treći Argentinac Lionel Messi sa 154 nastupa.

Foto: JON NAZCA Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring their third goal with Luka Modric REUTERS/Jon Nazca

Modrić je u Ligi prvaka debitirao u rujnu 2010. u dresu Tottenhama protiv Twentea. Susret igran na White Hart Laneu završio je pobjedom Spursa 4:1, a Modrić je igrao do 81. minute kada ga je zamijenio Aaron Lennon.

Prvi gol je zabio dva mjeseca poslije u domaćoj pobjedi protiv Werdera (3:0). Younes Kaboul je u 6. minuti zabio za 1-0, Modrić je u završnici poluvremena povisio na 2-0, a pobjedu Tottenhama potvrdio je Peter Crouch golom u 79. minuti.

Te sezone Tottenham je u osmini finala izbacio Milan, a potom ispao od Real Madrida. Godinu dana poslije Modrić je preselio upravo u "Kraljevski klub" u čijem dresu je osvojio čak četiri Lige prvaka (2014., 2016., 2017. i 2018.).

Dodajmo i kako je Modrić u listopadu ove godine upisao i 400. nastup u dresu Reala (večerašnji protiv Intera bio mu je 408.), dok je u dresu hrvatske reprezentacije upisao rekordnih 146 nastupa.

NAJVIŠE NASTUPA U LIGI PRVAKA

181 - Cristiano Ronaldo (Por - Manchester United, Real Madrid, Juventus)

177 - Iker Casillas (Špa - Real Madrid, Porto)

154 - Lionel Messi (Arg - Barcelona, Paris Saint-Germain)

151 - Xavi Hernandez (Špa - Barcelona)

142 - Raul Gonzalez (Špa - Real Madrid, Schalke)

141 - Ryan Giggs (Wal - Manchester United)

135 - Karim Benzema (Fra - Olympique Lyon, Real Madrid)

130 - Andres Iniesta (Špa - Barcelona)

129 - Sergio Ramos (Špa - Real Madrid)

129 - Thomas Mueller (Njem - Bayern)

...

100 - LUKA MODRIĆ (HRV - Tottenham, Real Madrid)