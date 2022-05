Šabićeva trica sa sirenom, cedevitaši cibosima osigurali startnu jedinicu

Tricom beka Emira Šabića, postignutom u posljednjoj sekundi susreta, košarkaši Cedevite Junior pobijedili su u Domu sportova Zadar (68:66) i tako izborili prvu pobjedu u međusobnim susretima nad jednim od tri najveća domaća kluba.

Još na isteku 39. minute, imali su gosti šest koševa prednosti (61:66) no onda je centar Jure Planinić zabio iz reketa (63:66), a Aleksandar Bursać promašio oba bacanja i to je domaćinima vratilo nadu.

Samo 29 sekundi prije kraja, Cedevitin razigravač Goran Filipović pogodio je oba bacanja za 65:66, a najbolji igrač Zadrana Dominik Mavra nije pogodio iz solo akcije. Za preostalih 5.2 sekundi, trener cedevitaša Damir Mulaomerović zvao je minutu odmora i nacrtao akciju koju nam je opisao junak utakmice Šabić (18 koševa, trice 6 od 8):

- Ideja je bila da Radović primi gore ili Planinić dolje pa da odigra leđima košu. Ako to ne prođe, da Filipović uzme loptu što je on i učinio i krenuo o prodor. Kada je vidio da je Bursać odlučio pomagati svom suigraču, meni je ostalo više prostora za šut, a Goran mi je odlično dodao loptu. Jednom sam na faksu, a studirao sam na američkom Lyon Collegeu, pogodio za produžetak, a ovo je prvi put u karijeri da sam pogodio šut za pobjedu svoje momčadi.

Da nisu, nizom pogrešaka u napadu, zabrljali krajem treće četvrtine, mogli su cedevitaši ovu utakmicu dobiti jednostavnije o čemu je pričao i trener Damir Mulaomerović:

- Krajem treće četvrtine smo imali pad koncetracije, a Zadar je preiskusna momčad da takvo što ne iskoristi. Ova nam je pobjeda bitna radi našeg samopuzdanja i doigravanja koje je pred nama.

Cedevitašima je ovo bila prva pobjeda nad Zadranima. Ovaj relativno novi zagrebački klub pobijedio je dosad sve hrvatske klubove osim Zadra i sada je lista kompletna, a u cedevitaši su to učinili i za korist Cibone. Naime, s ovim su porazom Zadrani ostali prekratki da stignu cibose koji si u posljednjem kolu mogu dozvoliti čak i poraz od Cedevite Junior i ostati startna jedinica u ždrijebu za doigravanje. A to znači da će se, ako se plasiraju u polufinale, međusobno boriti Zadar i Split.

Koliko je gubljenje startne jedinice zaboljelo Zadrane? Pitali smo to njihova najboljeg igrača Dominika Mavru (19 koševa, trice 3-6) koji je u 33. minuti svojom tricom svoju momčad doveo u prvo vodstvo (54:56).

- Premalo smo zabili, samo 66 koševa, s toliko malo koševa teško je dobiti momčad poput Cedevite Junior. Mi se jesmo borili, htjeli smo, imali smo dobar pristup, no to je u napadu bilo nedovoljno. Inače, nije problem to što smo izgubili startnu jedinicu jer ni Cibona ni Split nemaju vrući teren. Prvak će biti momčad koja će u završnici biti u najboljoj formi, neovisno o prednosti domaćeg terena.

Zadrani se nadaju da ozljeda Justina Cartera, zbog koje nije igrao završnicu ovog susreta, nije ozbiljnije prirode jer bez njega bi bili ozbiljno zakinuti, baš kao što su i s teškom ozljedom Vukovića (Ahilova tetiva).

Kod pobjednika dvoznamenkast je bio još i Jure Planinić (14 koševa, 5 napadačkih skokova), nadahnuti bivši igrač Zadra, a vrlo solidnu partiju odigrao je i Josip Batinić (10 koševa, 6 skokova, pet asista).

Kod gostiju, dvoznamenkast je još bio samo Dario Drežnjak (10 koševa), a zamjenski trener Srđan Helbich (Vladimir Anzulović je još na bolovanju) premalo je dobio od svojih Amerikanaca. Od Thompsona zbog pete osobne (6 koševa, 10 skokova, 4 u napadu) a od Cartera (8 koševa) zbog ozljede.

Poredak u Ligi za prvaka: 1. Cibona 25-6, 2. Split 23-8, 3. Zadar 23-8, 4. Cedevita Junior 19-12, 5. Gorica 16-15, 6. Zabok 12-19.