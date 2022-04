Cibona pobjedom protiv Splita blizu "jedinice": O njoj bi moglo ovisiti prvenstvo

Košarkaši Cibone doveli su se u vrlo povoljnu situaciju da pobjedom u posljednjem kolu na svom parketu nad Cedevitom Junior osiguraju startnu jedinicu za doigravanje. Do toga su došli gostujućom pobjedom nad Splitom (79:62) kojemu će, po svemu sudeći, pripasti startno mjesto broj tri.

A da bi Cibona došla u ovakvu prednost na tablici zaslužan je i Split. Ne samo radi ovog glatkog poraza nego i radi gostujuće pobjede, u prošlom kolu, u Zadru. U tom je susretu, sa 35 koševa, briljirao Amerikanac Shorter na kojem su Zagrepčani igrali odličnu obranu dopustivši mu samo osam koševa uz šut iz igre 3-10.

Na Gripama je sinoć sve počelo sa limenom glazbom i "Nima Splita do Splita" a na kraju je završilo s time da "nima" bodova za Splićane u ovoj utakmici.

Odlično su domaćini otvorili susret i poveli sa 12:5 no kada je gostujući trener Gašper Okorn izveo petorku koja je počela u obrani sve preuzimati urodilo je to preokretom pa su Zagrepčani potkraj prvog poluvremena otišli na "plus 12" (38:26).

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 04.04.2022., Zagreb - KC Drazen Petrovic, Zagreb - HT Premijer liga, Liga za prvaka, 4. kolo, KK Cibona - KK Split. Lovro Gnjidic, Nejc Baric. Photo: Josip Regovic/PIXSELL

U razdobljima najbolje Cibonine obrane centra je igrao igrač koji to nije no zahvaljujući svom atletizmu Prkačin je to odlično odradio i na koncu upisao 14 koševa i 8 skokova. Atletizmom u vanjskoj liniji Cibone isticali su se i Drežnjak, Gegić i Gnjidić kadri preuzimati sve pozicije. Drežnjak je zabio 16 koševa, Gegić je ubacio 14 i tome dodao čak devet asistencija, a vrijedan doprinos dao je i razigravač Lovro Gnjidić (7 koševa, 5 skokova, 4 asista) čiji je nastup bio upitan sve do same utakmice.

No, Gnjidić je nastupio za razliku od bijelog američkog centra Reuversa, najboljeg Cibonina blokera, koji zbog ozljede lista to nije mogao. No, zato je reketom, kada je bio u igri, gospodario Branković (tri blokade).

Kod domaćina jedini dvoznamenkasti bili su bekovi Perković (11) i Ukić (12) koji je poludio kada mu je u 36. minuti (kod 60:68) dosuđen prekršaj na Drežnjaku za tri bacanja. Kapetan žutih zaradio je tehničku zbog prigovora, a tehničku je dobila i klupa domaćina, pa su gosti otišli na nedostižnih 60:72.

Izgube li ovu prednost, cibosi bi mogli izgubiti i Prvenstvo i zato će, zacijelo, sve učiniti da Zadru ne dozvole preuzimanje startne jedinice, a Višnjik je jedini parket na kojem bi se u doigravanju osjetila prednost domaćeg terena.