S otoka upućen poziv koji će Europu dignuti na noge, sprema se pobuna: 'Izbacite Izrael!'

Irski nogometni savez (FAI) u subotu, 8. studenog, održat će glasovanje koje bi moglo imati dalekosežne posljedice za međunarodni sport. Delegati će odlučivati hoće li od Uefe službeno zatražiti trenutačnu suspenziju Izraela iz svih europskih natjecanja. Inicijativa, koja je potekla od jednog od vodećih irskih klubova, Bohemian FC, temelji se na optužbama da je Izraelski nogometni savez (IFA) prekršio najmanje dvije ključne odredbe statuta krovne europske nogometne organizacije. Ovaj potez predstavlja kulminaciju višemjesečnog pritiska unutar irskog nogometa, a ishod glasovanja s nestrpljenjem se iščekuje diljem Europe.

U prijedlogu se navode dva specifična kršenja. Prvo, IFA se optužuje za organiziranje klubova na okupiranim palestinskim teritorijima bez pristanka Palestinskog nogometnog saveza, što je u izravnoj suprotnosti s pravilima koja reguliraju teritorijalnu nadležnost nacionalnih saveza. Druga točka odnosi se na navodni neuspjeh IFA-e da implementira i provede učinkovitu politiku protiv rasizma unutar svojih natjecanja. "Riječ je o vrlo ozbiljnim kršenjima, važna pravila se ignoriraju", izjavio je Daniel Lambert, operativni direktor Bohemiansa, izražavajući nadu da će rezolucija biti usvojena.

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je započelo kao prijedlog jednog kluba brzo je preraslo u široki pokret. Inicijativu je, prema navodima organizacije "Irish Sport For Palestine", pismeno podržalo više od 40 posto delegata Glavne skupštine FAI-ja. Među podupirateljima su se našli i drugi veliki klubovi poput Shamrock Roversa, Shelbournea i Cork Cityja, ali i Udruga profesionalnih nogometaša Irske (PFAI) te Irski nogometni navijački savez (IFSP). Za usvajanje prijedloga potrebna je podrška 50 posto delegata, a snažna preliminarna podrška sugerira da bi ishod mogao biti neizvjestan do samog kraja.

Ovaj potez unutar nogometnog svijeta odražava i širi politički stav Irske, čija je vlada jedna od najglasnijih kritičarki izraelske vojne operacije u Gazi unutar Europske unije. Irska je prošle godine službeno priznala palestinsku državu i aktivno se zalaže za ograničavanje trgovine s izraelskim naseljima. Pritisak se pojačao nakon što su stručnjaci Ujedinjenih naroda pozvali na suspenziju Izraela iz međunarodnog nogometa, a slične su zahtjeve uputili i čelnici turskog te norveškog nogometnog saveza. Čak je i izbornik irske reprezentacije, Heimir Hallgrímsson, podržao ideju, povlačeći paralelu sa suspenzijom Rusije.

Dok se u Dublinu sprema ključno glasovanje, oči su uprte u urede Fife i Uefe. Potpredsjednik Fife, Victor Montagliani, nedavno je izjavio kako je odgovornost za odluku primarno na Uefi, budući da je Izrael njezin član. Iako se ranije spekuliralo da bi i sama Uefa mogla pokrenuti glasovanje o suspenziji, to se nije dogodilo, navodno nakon objave mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. U međuvremenu, organizacije poput Amnesty Internationala također su poslale pisma objema organizacijama, pozivajući na suspenziju Izraelskog nogometnog saveza.