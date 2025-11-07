Zvonimir Boban izlazi pred javnost, Dinamo organizirao susret predsjednika s navijačima

Rezultatska kriza trese Maksimir. Poraz od Celte u Europskoj ligi samo je bio vrhunac crnog niza koji je uključivao i neuspjehe protiv Gorice i Vukovara. Igra momčadi pod vodstvom Marija Kovačevića djelovala je bezidejno, a dojam neorganiziranosti i nedostatka kompaktnosti na terenu prelio se i na tribine, stvarajući atmosferu nezadovoljstva i zabrinutosti među najvjernijim pristašama plavih U ključnim trenucima sezone, kada je podrška najpotrebnija, navijači su se osjećali ostavljenima, bez jasnog smjera i objašnjenja iz kluba.

Dodatnu frustraciju izazivao je klasični "silenzio stampa" iz Maksimirske 128. Dok su se porazi nizali, čelnici kluba ostali su nijemi. Posebno se to odnosi na predsjednika uprave Zvonimira Bobana, od kojeg su navijači i članovi očekivali da istupi i ponudi barem malo optimizma. Umjesto toga, Bobana se moglo gledati na talijanskom Sky Sportu gdje je stručno analizirao probleme talijanskih velikana, dok su se problemi u njegovom vlastitom dvorištu, od narušenih odnosa u svlačionici do taktičkih manjkavosti, gomilali bez ikakvog službenog komentara.

Ipak, čini se da je vremenu šutnje došao kraj. Dinamo je službeno najavio organizaciju druge javne tribine pod nazivom "Članski dan", koja će se održati u četvrtak, 13. studenoga. Na ovom ključnom događaju, pred članove kluba izaći će sam Zvonimir Boban, zajedno s predsjednikom Nadzornog odbora i ostalim članovima Uprave. Klub je ovaj potez predstavio kao dio misije transparentnosti i izgradnje povjerenja, ističući kako je dvosmjerna komunikacija s članstvom temeljno pravo i obveza kluba koji se ponosi svojim članskim modelom.

Susret s vodstvom kluba održat će se u dvorani 11 Cinestar Branimir centra s početkom u 18:00 sati, a predviđeno trajanje je do 21 sat. Pravo sudjelovanja imaju svi članovi kluba za 2025. godinu, no broj mjesta je zbog kapaciteta dvorane ograničen na 400. Svi zainteresirani članovi moraju putem službene klupske stranice preuzeti besplatnu ulaznicu upisivanjem broja svoje članske iskaznice. Pitanja će se moći postavljati izravno na samom događaju, ali i unaprijed putem Dinamove aplikacije, što bi trebalo omogućiti strukturiranu i produktivnu raspravu.

Očekuje se da će rasprava biti sveobuhvatna i da neće biti zabranjenih tema. Iz kluba su najavili kako će se odgovori na pitanja podijeliti na tri ključna sektora. Prvi je onaj sportski, gdje će se zasigurno tražiti odgovori o krizi rezultata, statusu trenera Kovačevića i planovima za igrački kadar. Drugi je operativni sektor, koji pokriva financije, cijene ulaznica, rad fan shopa i opću infrastrukturu. Konačno, treća i možda najvažnija tema bit će aktualnosti vezane uz goruće pitanje izgradnje novog Stadiona Maksimir te status zamjenske lokacije na Stadionu Kranjčevićeva, projekti koji su od vitalnog značaja za budućnost i identitet kluba.