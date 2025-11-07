Dinamu nakon europskog potopa izmiče i golemi novac? Cilj kojeg sanjaju je sve dalje

Poraz od Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige bio je puno više od izgubljena tri boda. Za Dinamo je to bila propuštena prilika da podeblja svoj europski koeficijent, ključan faktor u borbi za izravan plasman u elitnu Ligu prvaka u sezoni 2026./2027. U novom formatu s 36 klubova, mjesto pod suncem osiguravaju ili prvaci najjačih liga ili klubovi s najvišim koeficijentom koji ne uspiju kroz domaće prvenstvo. Hrvatski prvak standardno mora u teške kvalifikacije, a upravo je visok koeficijent jedina nada za preskakanje tih prepreka i izravan ulazak među elitu, što donosi desetke milijuna eura u blagajnu. Svaka pobjeda i svaki remi u Europi stoga vrijede kao suho zlato, a poraz poput ovog u Vigu predstavlja korak unatrag na putu prema ostvarenju sna.

Dinamo je nakon ovog tjedna ostao "zakucan" na 44.000 bodova prema petogodišnjem UEFA-inom koeficijentu, što ga trenutno svrstava oko 37. mjesta u Europi. Problem je što konkurencija ne spava, dapače, gotovo svi izravni suparnici "Modrih" u borbi za što bolju poziciju proteklog su tjedna ostvarili pobjede ili remije, čime su opasno smanjili zaostatak ili čak preskočili hrvatskog prvaka. Situacija na ljestvici postala je iznimno napeta, a svaki krivi korak do kraja sezone mogao bi biti koban za ambicije kluba iz Maksimira.

[🔵 UCL rebalancing race update]



❗️ SEVEN clubs from the list increased their coefficient this week!



▪️🇬🇷 Olympiacos moved within half a point to 🇳🇴 Bodø/Glimt!

▪️🇬🇷 PAOK overtook 🇺🇦 Shakhtar!

▪️🇭🇺 Ferencvaros overtook 🇦🇿 Qarabag!

▪️🇩🇰 Midtjylland jumped 2 places up, overtaking… pic.twitter.com/1tJf4ogqU3 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Pogled na tablicu otkriva dramatičnu situaciju. Dinamu za vratom pušu klubovi poput grčkog PAOK-a, ukrajinskog Šahtara, azerbajdžanskog Qarabaga i mađarskog Ferencvaroša, koji su svi redom upisali bodove i primaknuli se na dohvat ruke. Posebno zabrinjava činjenica da se RB Salzburg svojim rezultatima već bodovno izjednačio s Dinamom, čime je prijetnja postala itekako stvarna. Više nema prostora za kalkulacije jer suparnici koriste svaku priliku, a Dinamov status uglednog europskog kluba s povlaštenim statusom ozbiljno je ugrožen.

Kao da prijetnja klubova iza njih nije dovoljna, "Modri" praktički nemaju šanse ove sezone dostići momčadi koje se nalaze ispred njih na ljestvici. Klubovi poput Rangersa, Bodo Glimta, Olympiacosa i Kopenhagena imaju osjetnu prednost. Jedina nada za Dinamo u tom pogledu jest da ti klubovi ne uspiju osvojiti naslove prvaka u svojim domaćim prvenstvima, čime bi se otvorilo dodatno mjesto za klubove s visokim koeficijentom. Ipak, oslanjanje na tuđe neuspjehe riskantna je strategija, a Dinamo će prije svega morati početi nizati vlastite pobjede kako bi zadržao barem trenutnu poziciju. Sezona je još relativno na početku, no jasno je da je borba za Ligu prvaka već počela, a svaki bod do kraja bit će presudan.