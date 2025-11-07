Naši Portali
STANJE NIJE DOBRO

Dinamu nakon europskog potopa izmiče i golemi novac? Cilj kojeg sanjaju je sve dalje

VL
Autor
vecernji.hr
07.11.2025.
u 20:26

San o izravnom plasmanu u Ligu prvaka i golemom novcu koji ona donosi sve je dalje za zagrebački Dinamo. Bolan poraz od Celte Vigo u Europskoj ligi nije samo naštetio ovosezonskoj kampanji, već je zaustavio ključan napredak na UEFA-inoj ljestvici koeficijenata, gdje je konkurencija postala nemilosrdna

Poraz od Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige bio je puno više od izgubljena tri boda. Za Dinamo je to bila propuštena prilika da podeblja svoj europski koeficijent, ključan faktor u borbi za izravan plasman u elitnu Ligu prvaka u sezoni 2026./2027. U novom formatu s 36 klubova, mjesto pod suncem osiguravaju ili prvaci najjačih liga ili klubovi s najvišim koeficijentom koji ne uspiju kroz domaće prvenstvo. Hrvatski prvak standardno mora u teške kvalifikacije, a upravo je visok koeficijent jedina nada za preskakanje tih prepreka i izravan ulazak među elitu, što donosi desetke milijuna eura u blagajnu. Svaka pobjeda i svaki remi u Europi stoga vrijede kao suho zlato, a poraz poput ovog u Vigu predstavlja korak unatrag na putu prema ostvarenju sna.

Dinamo je nakon ovog tjedna ostao "zakucan" na 44.000 bodova prema petogodišnjem UEFA-inom koeficijentu, što ga trenutno svrstava oko 37. mjesta u Europi. Problem je što konkurencija ne spava, dapače, gotovo svi izravni suparnici "Modrih" u borbi za što bolju poziciju proteklog su tjedna ostvarili pobjede ili remije, čime su opasno smanjili zaostatak ili čak preskočili hrvatskog prvaka. Situacija na ljestvici postala je iznimno napeta, a svaki krivi korak do kraja sezone mogao bi biti koban za ambicije kluba iz Maksimira.

Pogled na tablicu otkriva dramatičnu situaciju. Dinamu za vratom pušu klubovi poput grčkog PAOK-a, ukrajinskog Šahtara, azerbajdžanskog Qarabaga i mađarskog Ferencvaroša, koji su svi redom upisali bodove i primaknuli se na dohvat ruke. Posebno zabrinjava činjenica da se RB Salzburg svojim rezultatima već bodovno izjednačio s Dinamom, čime je prijetnja postala itekako stvarna. Više nema prostora za kalkulacije jer suparnici koriste svaku priliku, a Dinamov status uglednog europskog kluba s povlaštenim statusom ozbiljno je ugrožen.

Kao da prijetnja klubova iza njih nije dovoljna, "Modri" praktički nemaju šanse ove sezone dostići momčadi koje se nalaze ispred njih na ljestvici. Klubovi poput Rangersa, Bodo Glimta, Olympiacosa i Kopenhagena imaju osjetnu prednost. Jedina nada za Dinamo u tom pogledu jest da ti klubovi ne uspiju osvojiti naslove prvaka u svojim domaćim prvenstvima, čime bi se otvorilo dodatno mjesto za klubove s visokim koeficijentom. Ipak, oslanjanje na tuđe neuspjehe riskantna je strategija, a Dinamo će prije svega morati početi nizati vlastite pobjede kako bi zadržao barem trenutnu poziciju. Sezona je još relativno na početku, no jasno je da je borba za Ligu prvaka već počela, a svaki bod do kraja bit će presudan.
Maksimir Liga prvaka Dinamo

Komentara 3

EJ
ejStef
21:26 07.11.2025.

Boban bio morao pregristi svoj ego i smijeniti Kovačevića, ovo se vidi da ne ide u dobrom smjeru. Dinamo igra katastrofalno, ne koristi se duga klupa, ne razvijaju se mladi igrači, ništa, ali apsolutno ništa ne ide u dobrom smjeru... Isto tako, što se tiče Bobana, mogao je biti fer i kao što je potjerao Pjacu, Petkovića i još neke, mogao je reći i Mudražiji, Soldi, Galešiću i svima koji su tu došli prije njega, da je bolje da odu negdje, nego da ovdje propadaju... Sada ovo više nije odgovornost Kovačevića, vidi se da čovjek ne zna, ne može i da je to jednostavno preveliki zalogaj za njega, ovo dalje je odgovornost Bobana, jer ništa ne radi po tom pitanju. Ukratko, propala sezona.

Avatar Banana man
Banana man
20:36 07.11.2025.

dinamo treba skužiti kao se postaviti u HNL-u gdje svi sada kuže kako igrati protiv njih.

BS
Branko_S
22:27 07.11.2025.

Konačno je netko bar okvirno načeo temu Dinamove bliske budućnosti. Kad-tad se moralo izgubiti prvenstvo, ali dva zaredom bilo bi velika nevolja. Već sezona Zajeca i Marića i igrački i financijski je unazadila klub. Sad je Boban duboko zagrabio u kasu i nakupovao sve što mu se dopalo. Potjeravši usput sve dosadašnje nositelje igre i donositelje trofeja. Samo za Belju i Villara iskrcano je 10 milijuna - što dalje reći. Još jedan gubitak prvenstva i svi ti odabrani razbježat će se (u pola cijene) jer ne žele igrati samo u HNL-u. A tada više neće biti ni Mudražije ni Solde, otprije Vrbančića i Čavline, Mikiću i Jakiroviću možda dojadi grijati klupu, a svi su znakovi da najveći talenti poput Jagušića i Krivaka kane zaobići prelazak u Dinamo. Da ne spominjem kako smo izgubili Antu Crnca i Marina Šotićeka. Boban je na vrhu piramide odgovornosti i morao bi već sada istupiti s nekim jasnim objašnjenjem i podijeliti s navijačima svoje zamisli o izlasku iz ove krize. Ako ustraje na tezi da je ovo samo period stvaranja velikog kluba, trebao bi podijeliti s trenerom i odgovornost i sudbinu.

