Rusa i Bjelorusa u Zagrebu neće biti, a na SP-u u Beogradu vjerojatno hoće

Poput mačevalačkog, stolnoteniskog i tekvondaškog, i Svjetski hrvački savez (UWW) odlučio je ruskim i bjeloruskim sportašima podignuti dosad spuštenu rampu za nastupe na najvećim svjetskim natjecanjima. A i hrvači su to učinili po preporuci Međunarodnog olimpijskog odbora, koji ističe da Rusi i Bjelorusi mogu nastupati samo bez nacionalnih obilježja. Bez državne zastave i himne prigodom dodjele odličja, odnosno bez nacionalnog grba na sportskoj opremi, koja ne smije imati prepoznatljiva državna obilježja.

Što sve to znači za nadolazeće Prvenstvo Europe u hrvanju, koje će se od 17. do 23. travnja održati u Zagrebu, raspitali smo se kod domaćina tog natjecanja, predsjednika Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimira Bregovića.

– Najnovija odluka odnosi se ovog časa na maloljetnike, dakle za uzrast hrvača i hrvačica do 15 i 17 godina, jer za njih nije potrebna nikakva provjera. A za starije od 18 godina odlučeno je da će biti formirana komisija koja će provjeravati jesu li sudjelovali u ukrajinskom ratu ili su ga na bilo koji način podupirali. Meni je čini da će takvo što biti jako teško provjeriti jer su mnogi ruski sportaši članovi njihovih pričuvnih vojnih ili policijskih postrojbi.

Dakle, Rusa i Bjelorusa u Zagrebu još neće biti.

– Neće, jer se ta komisija tek treba osnovati da bi provela to što će joj biti zadano, pri čemu mi nije jasno koji će biti njihovi alati da dođu do tih informacija. No do Svjetskog prvenstva koje će se na jesen održati u Beogradu taj posao trebao bi biti odrađen jer će to natjecanje predstavljati prvi krug kvalifikacija za Olimpijske igre u Parizu.

Nastupe li Rusi i Bjelorusi u Beogradu, ondje vrlo vjerojatno neće biti Ukrajinaca?

– Nažalost ne, jer oni su od svog ministarstva sporta dobili zabranu nastupanja na kvalifikacijskim natjecanjima za Olimpijske igre na kojima nastupaju Rusi i Bjelorusi.

A što je s pripremama u Hrvatskoj, koja se nametnula kao primamljiva destinacija za trening kampove uoči velikih natjecanja?

– To će pak ovisiti o tome mogu li sportaši iz Rusije i Bjelorusije dobiti vizu za Hrvatsku i u tom će postupku također biti neka dodatna provjera. Koliko ja znam, nije zabranjeno da netko iz Rusije dođe u Hrvatsku, ali pitanje je može li dobiti vizu. Inače, mi smo preuzeli primat u svijetu s tim trening kampovima, o čemu će biti riječi i na idućem drugom Svjetskom kongresu sportskog turizma u Zadru. Samo ove godine hrvači će Poreču donijeti 12 tisuća punih pansiona.

I sada je u tijeku jedan takav kamp s hrvačima koji se pripremaju za Prvenstvo Europe.

– U ovom trenutku u Poreču je 70-ak hrvača. Osim naših, tu su i Srbi, Gruzijci, Talijani, Česi, Ukrajinci, Rumunji, Bugari, Slovaci, ali i Kubanci, i svi su u hotelu Dijamant, koji pruža maksimalne pogodnosti, a jedna od njih je i da ima svoju dvoranu pa se hrvači nakon treninga tuširaju u svojoj hotelskoj sobi.

Kako se početak Prvenstva približava, tako je tonus u redovima hrvatskih organizatora sve jači.

– Do sada smo vozili sto na sat, a sada smo već na 150 na sat – ističe predsjednik HHS-a Bregović.

Na najvećem hrvačkom natjecanju dosad održanom u Lijepoj Našoj hrvatske boje branit će osmorica hrvača grčko-rimskim stilom, jedan u slobodnom stilu i četiri hrvačice. Njihova imena doznat će se u tjednu koji prethodi Prvenstvu, a, koliko smo doznali, jedina dvojba u ovom je trenutku to hoće li se Filip Šačić dovoljno oporaviti od ozljede ili će u toj kategoriji (82 kg) nastupiti dvostruki olimpijac Božo Starčević.

U ostalim kategorijama hrvatske boje branit će: grčko-rimski stil – Mihael Bešenić (60 kg), Ivan Lizatović (63 kg), Luka Ivančić (67 kg), Pavel Puklavec (72 kg), Antonio Kamenjašević (77 kg), Ivan Huklek (87 kg) i Filip Smetko (97 kg); slobodni stil – Krešo Škugor (79 kg); hrvačice: Lana Nogić (57 kg), Gerić (65 kg), Mila Anđelić (72 kg) i Marta Besek (76 kg).

