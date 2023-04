Zagreb je ovog mjeseca domaćin Europskog hrvačkog prvenstva, ohrabruje broj predstavnika

Od 17. do 23. travnja u Zagrebu se održava Europsko prvenstvo za seniore u sva tri stila hrvanja - u slobodnom stilu, grčko-rimskom stilu i hrvanju za žene, a to je prvi puta da su Hrvatska i Zagreb domaćini kontinentalne hrvačke smotre. Prvenstvo će se održati u Areni Zagreb, u kojoj će se od 17. travnja održati natjecanja u slobodnom stilu hrvanja. Svaki dan gledatelji će uživati u borbama u pet težinskih kategorija, a Hrvatsku će u slobodnom stilu predstavljati samo Krešo Škugor u kategoriji do 79 kilograma.

Od srijede, 19. travnja, na strunjače izlaze hrvačice sve do petka do petka 21. travnja, a Hrvatska će u ovom stilu hrvanja biti zastupljena sa četiri mlade sportašice. Predvodnica ove generacije hrvačica svakako je Iva Gerić, mlada Ludbrežanka koja se dokazala u mlađim dobnim kategorijama te je Hrvatskoj donijela medalje u kadetskom i juniorskom uzrastu.

Osim Ive Gerić koja nastupa u kategoriji do 65 kilograma, za Hrvatsku će nastupati još i Lana Nogić ( 57 kg ), Milla Anđelić ( 2 kg ) te Marta Besek (76 kg). Žensku reprezentaciju Hrvatske je ove godine preuzeo trofejni hrvatski olimpijac Nenad Žugaj, a pomoćna trenerica mu je Daria Karić, dok se reprezentacija na pripremama se okuplja u Gospiću 10.travnja gdje će se pripremati do samog Europskog prvenstva.

Kulminacija prvenstva bit će za vikend, od petka 21. travnja od nedjelje 23. travnja, kada nastupaju hrvači grčko-rimskim načinom hrvanja. Tradicija u ovom stilu hrvanja u Hrvatskoj je još uvijek na najvišoj razini pa se tako i najbolji rezultati očekuju upravo u ovom stilu hrvanja.

Treneri reprezentacije Ihar Pietrenka i Anton Đok nalaze se u Poreču gdje su hrvatsku reprezentaciju “zatvorili” u karantenu i u miru bruse formu za nadolazeće europsko prvenstvo. Predvodnik grčko-rimskog stila svakako je Ivan Huklek (do 87 kg) , olimpijac iz Tokija, koji se oporavio od ozlijede ramena i spreman ie za veliki rezultat, a podršku će mu svakako dati i njegovi reprezentativni kolege Antonio Kamenjašević (77 kg ) te Ivan Lizatović ( 3 kg ) koji su već osjetili okus osvajanje europske medalje.

Uz njih, odlično hrvanje pokazuju i Filip Šačić (82 kg ) te Pavel Puklavec (72 kg ). Filip Šačić već nas je razveselio ove godine osvajanjem srebra na Zagreb Openu koji je ove godine bio Ranking Series turnir, dok je Puklavec nosioc srebra s prošlogodišnjeg SP U23. U kategoriju do 97 kg nastupat će mladi Filip Smetko dok će do 60 kg nastupati Mihael Bešenić.