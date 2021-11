Rukometašice Podravke "na putu oko svijeta": U dva tjedna prešle 4000 kilometara

Rukometašice Podravke Vegete u subotu 14. studenoga igraju novi susret u skupini Lige prvakinja. U goste im dolazi ruski Rostov, jedan od najjačih europskih sastava. Susret se igra u 18 sati u ŠSD “Josip Samaržija Bepo”.

Prešli više od 4000 km

– Zbrojimo li posljednja dva tjedna, prešli smo više od 4000 kilometara i odigrali pet utakmica. I prije je bilo tako, igrali smo subotom i srijedom, ali ovisi kako vas pogodi raspored. Nekad između dvije europske utakmice igramo u Dalmaciji, nekad u Zelini, a sve to utječe na igračice. Ono zbog čega smo bili u Dalmaciji je riješeno, prva je utakmica bila malo teža, ali je valjda tako trebalo biti da se vratimo. I nadam se da smo vratili samopouzdanje – rekao je Goran Mrđen, novi trener Podravke Vegete, te dodao:

– Volio bih da smo imali još koji dan za pripremu za utakmicu. Gledali smo snimku, pripremamo se, a održat ćemo tri treninga do Rostova. Naravno da bi nam jedna “prava” utakmica bila melem na ranu, neću reći samo pobjeda, nego da budemo konkurentni i da to ne traje 22 minute, nego barem 52 minute – istaknuo je trener Podravke Vegete.

Što znate o sastavu Rostova?

– Vratarka Rostova je odlična, a Zaadi je ta koja drži ritam igre i vodi igru. Sen su premjestili s mjesta lijeve na mjesto desne vanjske igračice, a bila je pivot. Kad osvoje loptu, Managarova i Kuznjecova su vrh, ali pokazuju da se s njima može igrati. Pobijedile su Dortmund mirno doma s deset pogodaka prednosti. Mislim da moramo igrati onaj dio obrane o kojem pričamo od onog trenutka kad više nemamo loptu, da smo zabili gol ili je izgubili i u toj tranziciji ih moramo pokušati zadržati i vidjeti gdje možemo riješiti da Zaadi ne radi ono što je radila u Metzu i nastavila raditi u Rostovu – rekao je Mrđen i naglasio kako se zasad čini da će Milosavljević igrati, dok Iljini slijedi operacija, a za Korinu Karlovčan i Saru Šenvald će se vidjeti, no zna se da Lea Franušić ima tešku distorziju skočnoga zgloba – rekao je Mrđen.

Imali su šut 27 posto

Je li vas još peče poraz u Dortmundu s 24 pogotka razlike?

– Ako je najveći, neka bude i posljednji. Prva trećina bila je O.K., u 22. minuti vodili smo 10:7, promašili potom neke zicere, a nakon toga kao da su se ugasila svjetla. Da je to lako objasniti, objasnio bih, napravile su nam seriju 6-0, a u želji da to stignemo radili smo sve suprotno. Htjeli smo brzo završiti napad, a kako ćemo ih stići kad nam šut nije išao, to je pak posebna priča. Davali smo im loptu u ruke, njima se otvorilo, a mi smo ne samo pali nego i otišli ispod linije. Ne sjećam se da je neka ekipa imala šut samo 27 posto. Otišli smo u crnu rupu i htjeli se iščupati na način na koji se to ne može. Tamo s nama nisu bile ni Milosavljević ni Stelmah pa smo se i tamo tražili. Vjerujem da će još puno vremena proći dok to ne zaboravim – kaže Mrđen.

I dok će Dora Kalaus u isto vrijeme igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, njezina sestra Larissa imat će težak posao protiv Ruskinja.

– Dosta naporni tjedni su iza nas, puno je bilo utakmica, ali i ozljeda. Jedino možemo biti sretni što smo u hrvatskom prvenstvu donijeli iz Dalmacije maksimalan broj bodova. Sad se okrećemo Rostovu i idemo ispraviti loš dojam koji je ostao nakon posljednjeg kola Lige prvakinja.