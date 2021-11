Nerazdvojne sestre sad su na suprotnim stranama, ali spaja ih Hrvatska

Nakon mnogo godina Dora i Larissa Kalaus ne igraju u istom sastavu. Larissa se ove godine priključila rukometašicama Podravka Vegete, a Dora je ostala vjerna Lokomotivi. Zajedno će igrati u reprezentaciji Hrvatske na sljedećem Svjetskom prvenstvu, koje 1. prosinca počinje u Španjolskoj. No prije reprezentativnih obveza Doru s Lokomotivom očekuju dvije utakmice protiv poljske Perle za plasman u skupinu Europske lige.

- U posljednjih mjesec dana trener nas je upozoravao na neke njihove prednosti u odnosu na nas, na njihovu visinu i iskustvo, na to da moramo graditi borben duh kako bismo došle do ovih utakmica u igračkoj formi, ali i s izraženom borbenošću i zajedništvom. To što su iskusnije i što imaju iskustva u europskim utakmicama njihova je prednost, jer naša je ekipa iz godine u godinu sve mlađa i samo nas tri ili četiri imamo iskustva u takvim utakmicama - rekla je Dora.

Kakva će biti taktika protiv Poljakinja?

- Prednost nam mogu biti naša mladost i želja. Mi moramo zaustaviti njihove vanjske šutove i ne smijemo razbraniti njihove vratarke. Njihova prva vratarka i kapetanica poljske reprezentacije ima 35 godina, a njihova druga vratarka Marina Razum bila je kapetanica Lokomotive kad sam ja tek došla u Zagreb. Moramo paziti na te njihove jače strane zbog kojih su one u startu u prednosti, izrazito visoke vanjske pucačice i brza krila koja su Bjelovaru u drugom kolu kvalifikacija zabila 30 golova od ukupno 60 ili 70. Moramo biti agresivne u obrani, bez obzira na to hoćemo li igrati duboku ili 6-0 obranu, ovisno o tome kako ćemo se do same utakmice pripremati. U napadu ne preko njih, nego pokraj njih – objašnjava Dora.

Sigurno joj nedostaje sestra Larissa.

- Da, malo je neobično igrati bez nje, ali čujemo se svakodnevno, razmjenjujemo informacije - istaknula je desna vanjska Lokomotive.

Susret protiv Perle igra se 14. studenog u dvorani Kutija šibica s početkom u 18 sati.