VIDEO Duvnjaku u drami morali namještati prst, a onda je potezom Njemačku bacio u nevjericu

Rukometaši njemačkog velikan Kiela ostvarili su važnu pobjedu u 20. kolu Bundeslige. Na teškom gostovanju kod rivla Rhein Neckar Lowena slavili su 27:28, a momčad bivšeg hrvatskog kapetana Domagoja Duvnjaka slavila je golom u posljednjoj sekundi.

Utakmica je bila dinamična uz brojne jake prekršaje, a u jednom napadu ozlijedio se i naš Domagoj Duvnjak. Legendarni kauboj izokrenuo je prst u jednom duelu s protivnikom, a nakon liječničke intervencije i vraćanja prsta u normalno stanje Duvnjak se na oduševljenje navijača Kiela vratio na teren.

Brojni navijači bili su šokirani jer je unatoč bolovima odlučio nastaviti igrati, baš kao pravi kapetan i lider. Duvnjak se na utakmici nije upisao u listu strijelaca, no upisao je jednu asistenciju. Drugi Hrvat u dresu Kiela, brončani reprezentativac Veron Načinović, zabio je jedan gol.