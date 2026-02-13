Rukometaši objavili dosad neviđenu fotografiju o kojoj će se pričati: Jedan detalj je posebno bitan

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija hrvatskih rukometaša za koju se pretpostavlja da je snimljena nakon utakmice za treće mjesto i osvojene bronce protiv Islanda. Hrvatska rukometna reprezentacija privukla je pažnju javnosti objavom fotografije koja do sada nije bila dostupna javnosti, a nastala je tijekom Eura na kojem je osvojena bronca.

Iako su se igrači vratili klupskim obvezama i nastavku sezone, reprezentativno zajedništvo ostalo je vidljivo izvan terena. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koju je objavio reprezentativac Mario Šoštarić, a potom su je podijelili i ostali članovi reprezentacije.

Na fotografiji se nalaze igrači u društvu svojih supruga i obitelji, u opuštenoj atmosferi nakon osvajanja medalje. Uz objavu je istaknuta samo jedna riječ, ,obitelj', što je posebno važan segment u cijeloj priči.

Foto: Instagram screenshot