ZA PAMĆENJE

Rukometaši objavili dosad neviđenu fotografiju o kojoj će se pričati: Jedan detalj je posebno bitan

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.02.2026.
u 09:35

Iako su se igrači vratili klupskim obvezama i nastavku sezone, reprezentativno zajedništvo ostalo je vidljivo izvan terena. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koju je objavio reprezentativac Mario Šoštarić, a potom su je podijelili i ostali članovi reprezentacije

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija hrvatskih rukometaša za koju se pretpostavlja da je snimljena nakon utakmice za treće mjesto i osvojene bronce protiv Islanda. Hrvatska rukometna reprezentacija privukla je pažnju javnosti objavom fotografije koja do sada nije bila dostupna javnosti, a nastala je tijekom Eura na kojem je osvojena bronca. 

Iako su se igrači vratili klupskim obvezama i nastavku sezone, reprezentativno zajedništvo ostalo je vidljivo izvan terena. Na društvenim mrežama pojavila se fotografija koju je objavio reprezentativac Mario Šoštarić, a potom su je podijelili i ostali članovi reprezentacije.

Na fotografiji se nalaze igrači u društvu svojih supruga i obitelji, u opuštenoj atmosferi nakon osvajanja medalje. Uz objavu je istaknuta samo jedna riječ, ,obitelj', što je posebno važan segment u cijeloj priči. 

Foto: Instagram screenshot

Čudesni Čilić ispisao je povijest! Teniski svijet mu se divi, prestigao je Ivaniševića!
Ključne riječi
EP rukomet 2026. rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
MI
miliša
10:04 13.02.2026.

Obitelj iznad svega - bravo rukometaši.

