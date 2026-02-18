Rukomet se vraća u Arenu: Hrvatski prvak večeras igra ključnu utakmicu, dostupan je i TV-prijenos

Rukometna groznica ponovno trese hrvatsku metropolu, a Arena Zagreb će danas, s početkom u 18:45 sati, biti poprište zanimljivog dvoboja u ovom dijelu sezone. U sklopu 11. kola elitne skupine Lige prvaka, rukometaši Zagreba dočekuju francuski PSG, jednu od najskupljih momčadi današnjice. Ulog je velik s obje strane terena. Dok zagrebaši traže senzacionalnu pobjedu koja bi im održala san o plasmanu u nokaut-fazu, francuski gigant nema pravo na kiks u borbi za što bolju poziciju uoči razigravanja. TV-prijenos je na programu Arenasport 2.

S tek jednom pobjedom i devet poraza u prvih deset kola, zagrebaši su se našli prikovani za dno ljestvice skupine B sa samo dva osvojena boda. Mnogi su ih već otpisali, no u susretu 10. kola protiv makedonskog Eurofarm Pelistera, Zagreb je na domaćem terenu slavio s 27:23 i tom pobjedom udahnuo novi život svojoj posrnuloj europskoj kampanji. Bio je to bljesak nade, dokaz da se momčad ne namjerava predati bez ispaljenog metka. Ta pobjeda nije donijela samo bodove već i prijeko potrebno samopouzdanje uoči dolaska moćnog PSG-a, pokazavši da ova momčad, nošena podrškom s tribina, može pomrsiti račune i najvećima.

S druge strane terena stajat će Paris Saint-Germain, momčad koja na papiru izaziva strahopoštovanje, no čija ovosezonska izdanja u Ligi prvaka nisu bila na razini renomea i ulaganja. S tri pobjede i sedam poraza, Parižani se nalaze na za njih skromnom šestom mjestu sa šest bodova, poziciji koja vodi u doigravanje, ali koja je daleko od sigurne. Za zvjezdanu postavu PSG-a, u kojoj se ističu imena poput Elohima Prandija, trenutačno jednog od vodećih strijelaca Lige prvaka, poljskog pivota Kamila Syprzaka te kapetana i stupa obrane Luke Karabatića, svaki bod do kraja grupne faze je od vitalne važnosti. Poraz u Zagrebu bio bi ravan katastrofi i gurnuo bi ih u opasnu zonu borbe za sam prolazak. Unatoč promjenjivim rezultatima u Europi, PSG u Zagreb stiže u dobrom ritmu, nakon pobjeda u francuskom prvenstvu protiv Dunkerquea (29:25) i u kupu.

Povijest međusobnih dvoboja neumoljivo je na strani francuskog prvaka. U dosadašnjih 15 službenih utakmica, PSG je slavio čak 12 puta, dok je Zagreb upisao samo dvije pobjede, uz jedan neriješen ishod. Dominacija Parižana posebno je izražena na njihovom terenu, gdje Zagreb nikada nije osjetio slast pobjede. Međutim, tračak optimizma za hrvatsku momčad leži u prvom ovosezonskom susretu odigranom u Parizu. Iako je PSG na kraju slavio s tijesnih 35:32,Zagreb je pružio fantastičan otpor.

Pobjednika će danas odlučivat detalji i individualni dueli na svim dijelovima terena. Jedan od ključnih okršaja vodit će se između Zagrebove vanjske linije, predvođene Lukom Lovrom Klaricom, i granitne pariške obrane kojom zapovijeda iskusni Luka Karabatić. Obrana Zagreba imat će gotovo nemoguć zadatak zaustaviti razornog ljevaka Elohima Prandija, čiji udarci s devet metara predstavljaju stalnu opasnost. Posebna pažnja morat će se posvetiti suradnji vanjskih igrača PSG-a s Kamilom Syprzakom na crti, jer svaki trenutak nepažnje hrvatske obrane poljski će pivot znati kazniti. Bitka vratara također bi mogla biti presudna, a nadahnuta večer Sandra Meštrića Zagrebu mogla bi donijeti ključnu prevagu.