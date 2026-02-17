Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKA LIGA

NEXE poražen od jakog Hannovera na startu nove skupine

Susret Nexea i Abanca Ademar Leon u EHF Europskoj ligi
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
17.02.2026.
u 22:27

U sljedećem kolu Našičani dočekuju dansku Fredericiju, 24. veljače

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u trećem kolu EHF Europa kupa u Njemačkoj od Hannover Burgdorfa s 28-34 (11-18). 

Kod hrvatskog doprvaka Petar Krupić je zabio šest golova, a čak šestorica po tri gola, dok je njemački sastav predvodio Justus Fischer (9). 

Nakon tri kola Nexe je na trećem mjestu s dva boda, koliko ima i Fredericija, dok Hannover i Kadetten imaju po 4 boda. 

U sljedećem kolu Našičani dočekuju dansku Fredericiju, 24. veljače.
Ključne riječi
Europska liga Hannover Nexe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!