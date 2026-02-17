NEXE poražen od jakog Hannovera na startu nove skupine

MOGLI BI IMATI PROBLEMA

Prokišnjava dvorana u kojoj je nedavno igrala Hrvatska?! Gledatelje zalijevala voda...

Jedna od dvorana koje će ugostiti Svjetsko rukometno prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj našla se u središtu skandala. Zbog krova koji prokišnjava, gledatelji su na prvenstvenoj utakmici morali paziti na vodu koja je kapala, a sve bi moglo postati jako neugodno za organizatore i Međunarodnu rukometnu federaciju (IHF)