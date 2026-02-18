Stiže karmički tsunami! Jednom znaku život se mijenja iz korijena, a ostale čeka plima emocija
Srijeda donosi veliku energetsku promjenu dok Sunce napušta inovativnog Vodenjaka i ulazi u intuitivni svijet Riba, označavajući početak nove astrološke sezone. Nakon intenzivne solarne pomrčine, ovaj dan poziva na introspekciju, suosjećanje i kreativnost, mijenjajući pravila igre za sve horoskopske znakove.
Ovan: Ovaj dan za vas donosi neuobičajenu želju za mirom i samoćom. Iako ste inače puni energije i spremni na akciju, tranziti vas potiču na povlačenje i unutarnju refleksiju. Umjesto da jurite za novim ciljevima, posvetite se završavanju starih projekata i osluškivanju svoje intuicije. Bit ćete izrazito svjesni potreba drugih i spremni pomoći onima kojima je to potrebno, što je ne samo plemenito, već i mudro jer se dobro dobrim vraća. Večer je idealna za odmor i punjenje baterija, daleko od gužve i buke.
Bik: Vaš društveni život danas cvjeta, a odnosi s prijateljima postaju topliji i ispunjeniji. Ovo je početak četverotjednog razdoblja u kojem će fokus biti na grupnim aktivnostima, umrežavanju i ostvarenju zajedničkih ciljeva. Uživajte u društvu mlađih ili umjetnički nastrojenih osoba koje vas mogu inspirirati. Emocionalna sigurnost vam je važna, a današnji dan pruža priliku da je pronađete kroz iskrene razgovore. Intuitivne odluke vezane za financije mogle bi se pokazati iznenađujuće isplativima.
Blizanci: Sunce se premjestilo na sam vrh vaše astrološke karte, u vaše polje karijere i javnog statusa, gdje će boraviti iduća četiri tjedna. To znači da ste pod svjetlima reflektora! Ljudi će vas primjećivati i diviti se vašim sposobnostima, čak i ako ne radite ništa drugačije nego inače. Iskoristite ovu priliku za napredovanje i predstavljanje svojih ideja nadređenima. Ipak, s Merkurom u Ribama, vaša komunikacija postaje osjetljivija pa pazite da vaše poruke ne budu pogrešno protumačene. Važno je prizemljiti svoje uzbudljive planove.
Rak: U vama se budi želja za širenjem horizonata. Sljedeća četiri tjedna idealna su za putovanja, učenje, upisivanje tečaja ili istraživanje novih filozofija. Sve što vam može pomoći da proširite svoj svijet bit će vam izuzetno privlačno. Ovo je sjajno vrijeme za studiranje, objavljivanje radova ili bavljenje pravnim i medicinskim pitanjima. Jupiterov utjecaj donosi podršku i otvara vam vrata, a emotivni razgovori mogu donijeti olakšanje. Moguća je i romansa s nekim tko je drugačiji od vas, možda iz druge kulture.
Lav: Vaš fokus je na dubokim, intimnim vezama i zajedničkim resursima. Ovo je odličan dan za rješavanje financijskih pitanja, posebno onih koja uključuju druge ljude, poput kredita, nasljedstva ili dugova. Strast u vezama je naglašena, stoga očekujte intenzivne emocionalne trenutke. Suradnja i diplomacija ključni su za uspjeh, a vaša sposobnost da pokažete nježnost i ranjivost ojačat će povjerenje u odnosima. Dan je povoljan za transformaciju i emocionalno iscjeljenje.
Djevica: Odnosi s partnerima, kako poslovnim tako i privatnim, dolaze u prvi plan. Ljudi oko vas bit će topli i susretljivi, a ovo je idealan dan za jačanje postojećih veza ili upoznavanje nekog novog. Ipak, ulazak Sunca u vaše partnersko polje znači da će vam u sljedećih mjesec dana trebati više sna i odmora jer će vam energija biti nešto niža. Naučite se osloniti na druge i dopustite im da vam pomognu. Intuicija vam pomaže prepoznati što je zaista važno u vašoj svakodnevici.
Vaga: Zasučite rukave, jer je pred vama radni dan! Vaša produktivnost je na vrhuncu, a obaveze ćete rješavati s lakoćom, dijelom i zato što će vam kolege biti spremne pomoći. Moguća su kraća poslovna putovanja ili čak romansa na radnom mjestu. Ova produktivna energija pratit će vas sljedeća četiri tjedna, donoseći vam uspjeh kroz timski rad i kreativno izražavanje. Suosjećajna komunikacija može popraviti sve nesuglasice i stvoriti skladno radno okruženje.
Škorpion: Vrijeme je za zabavu, kreativnost i romantiku! Zvijezde vas potiču da se opustite i uživate u životu. Izađite s prijateljima, posjetite koncert, bavite se sportom ili provedite kvalitetno vrijeme s djecom. Vaša kreativnost je na vrhuncu, a ovo je savršeno vrijeme za introspektivni rad i izražavanje dubokih osjećaja kroz umjetnost. Romantične prilike su posvuda oko vas, a postojeća veza može procvjetati. Ovaj radosni i društveni utjecaj traje sljedeća četiri tjedna.
Strijelac: Vaš dom i obitelj postaju središte vašeg svijeta. Dan je idealan za druženje s najbližima, uređenje životnog prostora ili organiziranje večere za prijatelje. Interakcije unutar obitelji bit će tople i važne u sljedećem razdoblju. Ovo je također povoljno vrijeme za rješavanje pitanja vezanih uz nekretnine. Aktivni dijalog i iskrena razmjena ideja pomoći će vam da riješite sve nesuglasice i ojačate osjećaj pripadnosti i sigurnosti.
Jarac: Pred vama je optimistično razdoblje. U sljedeća četiri tjedna osjećat ćete se sretnije i entuzijastičnije. Vaš um je oštar, a komunikacija tečna, što donosi uspjeh u pregovorima, učenju i pisanju. Kratka putovanja i ugodne interakcije s okolinom uljepšat će vam dane. Počet ćete više cijeniti ljepotu u svakodnevnim stvarima. Iako ste usmjereni na praktičnost, dopustite si malo sanjarenja. Promišljeni koraci u karijeri donose dugoročnu korist.
Vodenjak: Nakon jučerašnje pomrčine u vašem znaku, koja je pokrenula velike promjene u vašem identitetu, danas se fokus prebacuje na financije i osobne vrijednosti. Očekujte pozitivne pomake na ovom polju u sljedeća četiri tjedna. Vjerujte svojim idejama za zaradu jer ćete lakše privlačiti novac. Također ćete uživati u kupovini lijepih stvari za sebe i svoje voljene. Ovo je faza redefiniranja onoga što vam je zaista vrijedno, kako materijalno tako i duhovno.
Ribe: Sretan vam rođendan i sretan početak vaše sezone! Ovo je vaš dan i vaš mjesec. Sunce, Mjesec, Merkur i Venera nalaze se u vašem znaku, dajući vam nevjerojatnu moć i karizmu. Vi ste glavni astrološki igrač, a vaša intuicija, empatija i kreativnost su na vrhuncu. Ovo je dan u kojem možete birati vlastitu avanturu. Svi putevi su vam otvoreni, a ljudi su privučeni vašom magnetskom energijom. Iskoristite ovaj moćni val za ostvarenje svojih snova i duboko emocionalno povezivanje.