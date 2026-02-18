Naši Portali
NIJE MU SJELO

Ovaj čovjek se naljutio na Niku Kovača i odbio mu pružiti ruku, objasnio je zašto

Foto: Marcus Hirnschal
VL
Autor
Marko Pavić
18.02.2026.
u 10:09

- Mi smo južnjaci i ponekad se raspravljamo sa sucem. Ali danas je to bila dječja rođendanska zabava - rekao je Kovač

Trener Atalante Raffaele Palladino odbio je pružiti ruku treneru Borussiju Dortmund Niki Kovaču nakon što je njemačka momčad na vom trenu slavila s 2:0 u prvoj utakmici doigravanja Lige prvaka.

- Ne volim protestirati, a oni su uz aut-liniju prigovarali na svaku sitnicu. Ja nastojim pustiti suce da rade svoj posao, bez obzira na to sude li dobro ili loše. Samo sam mu rekao da bi i on trebao pustiti suce na miru - rekao je trener Atalante.

Bivši hrvatski izbornik iznio je svoje mišljenje.

- Pružio sam mu ruku. Ne znam na što se žalio, to nisam razumio. Rekao je to na talijanskom pa ćete morati pitati njega - kazao je Kovač.

Nakon što su mu objasnili da se Palladino žalio na protestiranje kod sudaca, Kovač je uzvratio:

- Mi smo južnjaci i ponekad se raspravljamo sa sucem. Ali danas je to bila dječja rođendanska zabava.
Ključne riječi
Borussia Dortmund Niko Kovač

