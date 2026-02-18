Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Autor
Patrik Mršnik
PRILIKA ZA ODLIČJE

UŽIVO Novi podbačaj Zrinke Ljutić. Zaostatak za Shiffrin je ogroman, daleko je od medalje

Winter Olympics 2026
Michael Kappeler/DPA
18.02.2026. u 09:59
Zrinka Ljutić startala je kao 11., Leona Popović ima broj 31, a Pia Vučinić 74.

Ključni događaji:

Zrinka Ljutić starta kao 11., Leona Popović ima broj 31, a Pia Vučinić 74.
Samo ključni događaji

Dobra je bila i Cornelia Oehlund, na trećem je mjestu sa sekundom zaostatka. Bit će još dosta djevojaka iznad naše Zrinke...

Anna Swenn Larsson ide na četvrto mjesto. Kasni 1.16 za Shiffrin, ali i ona je u vrhu poretka.

ZRINKA LJUTIĆ

Ogroman je to zaostatak od 2.17... Trenutno je pretposljednja, deseta... Nije to tehnički bila loša vožnja, ali nedostaje joj brzine.

Emma Aicher kasni 1.32 za Shiffrin, trenutno je šesta. A sad ide Zrinka Ljutić.

Sara Hector kasni 1.71 za fantastičnom Shiffrin. Slijedi Emma Aicher, a onda naša Zrinka.

Katharina Huber ima 1.55 sekundi kašnjenja. Podsjetimo, Zrinka Ljutić starta kao 11.

Kakva vožnja Mikaele Shiffrin! 82 stotinke prednosti, vodeće mjesto!

Lena Duerr preuzima vodstvo s 23 stotinke prednosti pred Rast, a sada je na stazi Mikaela Shiffrin.

Wendy Holdener je druga s 11 stotinki zaostatka za Rast.

Katharina Truppe ima 59 stotinki kašnjenja za vodećom, trenutno je treća.

Camille Rast preuzima vodeću poziciju s 21 stotinkom prednosti nad Colturi.

Paula Moltzan kasni 1.51 sekundu, imala je nekoliko većih grešaka na stazi.

UTRKA JE POČELA

Prva iz startne kućice izašla je albanska predstavnica Lara Colturi. Njeno vrijeme je 48.39 sekundi.

STARTNA LISTA

1. Lara Colturi (Albanija)
2. Paula Moltzan (SAD)
3. Camille Rast (Švicarska)
4. Katharina Truppe (Austrija)
5. Wendy Holdener (Švicarska)
6. Lena Duerr (Njemačka)
7. Mikaela Shiffrin (SAD)
8. Katharina Huber (Austrija)
9. Sara Hector (Švedska)
10. Emma Aicher (Njemačka)
11. Zrinka Ljutić (Hrvatska)
....
31. Leona Popović (Hrvatska)
...
74. Pia Vučinić (Hrvatska)

BROJEVI NAŠIH DJEVOJAKA

Zrinka Ljutić starta kao 11., Leona Popović ima broj 31, a Pia Vučinić 74.

TV-PRIJENOS

Kao i obično, televizijski će prijenos biti na HTV 2.

NAJAVA

Dan uoči današnje olimpijske slalomske utrke (prva vožnja u 10, druga u 13.30 uz prijenos na HTV 2) iz tabora hrvatske ženske skijaške reprezentacije nije bilo izjava. Uostalom, najave su ionako mukotrpniji dio medijskog istupanja sportaša pa ih valja i razumjeti jer Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić zacijelo i ne znaju što bi to novoga mogle reći a da nisu rekle prije nekoliko dana. Uostalom, najbolje je da njihovi nastupi pričaju za sebe jer tada se ima o čemu diskutirati. A mi izvjestitelji hrvatskih medija, ali i malobrojni hrvatski navijači, i dalje se nadamo nekoj novoj lijepoj priči. Doduše, možda je više izgleda za takvo što bilo u veleslalomskoj utrci jer slalom je svojevrstan rulet i onaj koji želi osvojiti olimpijsku medalju mora se “baciti na glavu”. A to u tehnički najzahtjevnijoj disciplini znači biti spreman i na ispadanje.

Uostalom, dovoljno vam je prisjetiti se što se u muškom slalomu dogodilo Norvežaninu Atleu Lieu McGrathu, koji je imao prednost od 59 stotinki i trebao se spustiti dolje, čak i bez većeg rizika, i neka od medalja bila bi njegova. No špure na stazi učinile su svoje, čovjek je zahaklao kolac i ode mast u propast. Po kombinacijskom slalomu i ovaj pojedinačni mogao bi biti kraći nego obično.

– Kombinacijski je trajao samo 43 sekunde, no ja se svakoj utrci veselim i uistinu ću dati sve od sebe pa što bude – kazala je nakon veleslalomskog 17. mjesta Zrinka Ljutić, slalomska pobjednica Svjetskog kupa za prošlu sezonu.

U toj prošloj sezoni, njezin veći dio, nije bilo Leone Popović, koja se vraća nakon teže ozljede:

– Meni su ovo treće Igre. Na prvima sam se ozlijedila, druge su bile pod koronavirusom i sve je bilo kaotično. Ovo mi je poznat teren, no nakon što smo došli ovamo nakratko, nemam kompletan dojam Olimpijskih igara. Ipak, to jest malo posebniji osjećaj i u njemu treba uživati. Što se pak tiče moje sezone, bilo je uspona i padova, njih više, pa nemam većih očekivanja. No utrke me vesele.

Uz njih dvije, hrvatske boje danas će u 10 sati na stazi Tofana braniti i 16-godišnja Pia Vučinić, za koju Zrinka kaže da ima lijepu perspektivu.

Komentara 1

Pogledaj Sve
AL
AP_LApapa
10:19 18.02.2026.

Lovi li još uvijek medalju ili je vrijeme za neki drugi naslov?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još