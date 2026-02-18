Naši Portali
U Slovenskoj hiši

Kolinda u društvu Princa Alberta: Olimpijske igre se moraju prilagoditi domaćinima, a ne obrnuto

Anže Furlan/OKS
Autor
Dražen Brajdić
18.02.2026.
u 10:07

Princ Albert II. od Monaka, Kolinda Grabar-Kitarović i Johan Eliasch u Slovenskoj kući u Cortini, na prigodnom okruglom stolu, raspravljali su o budućnosti i održivosti Zimskih olimpijskih igara

Vodeći predstavnici olimpijskog pokreta, svjetskog skijanja i regionalne zajednice sastali su se u Slovenskoj kući u Cortini d'Ampezzo kako bi raspravili o važnom pitanju - mogu li zimski sportovi preživjeti u nadolazećim desetljećima bez temeljite strukturne transformacije usmjerene ka održivosti? A sadržaj tih zbivanja prenio nam je kolega Jože Zidar iz Slovenske tiskovne agencije.

Rasprava, usmjerena na buduće izazove zimskih sportova i Zimskih olimpijskih igara, otvorena je uvodnim govorom Franje Bobinca, predsjednika Olimpijskog odbora Slovenije. Naglasio je važnost obraćanja mlađim naraštajima i ulogu sporta kao univerzalnog jezika prijateljstva, izvrsnosti i poštovanja. Također je istaknuo da sportaši uživaju visoku razinu javnog povjerenja i stoga mogu biti najbolji ambasadori održivosti i neka oni tu poruku nose u svijet.

Sudionike okruglog stola pozdravio je i Giuliano Vantaggi, predstavnik regije Veneto, koji je predstavio da je održivost u Cortini d'Ampezzo već dio svakodnevnog života i vizija dugoročnog razvoja regije.

Dr. Alja Brglez, predsjednica Komisije za održivost u sportu pri Olimpijskom odboru Slovenije, koja je vodila raspravu, opisala je Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo kao prekretnicu za olimpijski pokret. Razmišljajući o tome kako će zimski sportovi i Zimske olimpijske igre izgledati za 20 ili 30 godina, predsjednik Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS) i član MOO-a Johan Eliasch naglasio je:

- Ako budemo pametni, uspjet ćemo. Odabrat ćemo 6 do 10 mjesta između kojih će se Olimpijske igre rotirati. Tako nećemo morati ponovno graditi nova mjesta, već ćemo koristiti postojeća. Samo iskustvo ovih Olimpijskih igara pokazuje da je ovo korak u pravom smjeru.

Princ Albert II. od Monaka, član MOO-a i predsjednik Komisije MOO-a za održivost i baštinu, rekao je da je Međunarodni olimpijski odbor predan izgradnji boljeg svijeta kroz sport te da snosi posebnu odgovornost u globalnim naporima za održivost.

- Veliki uspjeh ovih Igara je u tome što smo već uspjeli iskoristiti postojeća mjesta i privremene objekte na ovim Igrama. To je smjer kojim moramo ići i u budućim.

Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica Republike Hrvatske i članica MOO-a te predsjednica Komisije MOO-a za buduće olimpijske domaćine, naglasila je da je održivost sada u središtu svih odluka olimpijskog pokreta i ključni kriterij u odabiru domaćina.

- Naš vodeći princip je jasan: Olimpijske igre moraju se prilagoditi domaćinima, a ne obrnuto. Moramo organizirati Zimske olimpijske igre tamo gdje su uvjeti pravi, uz zaštitu okoliša i lokalne zajednice.

Okrugli stol zaključen je konsenzusom da će budućnost zimskih sportova biti određena pametnim, dugoročnim i odgovornim odlukama. Milano-Cortina 2026. sada predstavlja pravi test mogu li regionalna suradnja, smanjenje nove izgradnje i obnova postojeće infrastrukture te odgovorno upravljanje stvoriti održivi model za buduće Zimske olimpijske igre. Ali i za održavanje visoke kvalitete života u alpskim regijama.


 


 

