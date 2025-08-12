Rođeni Sarajlija koji je odbio Hrvatsku nalazio se na rubu smrti: 'Ti ljudi spasili su mi život'

Najbolji BiH tenisač Damir Džumhur često gostuje u Hrvatskoj koju očito jako cijeni i voli. Nastupao je na turnirima diljem Hrvatske, redovito ga viđamo u Umagu, a u 2. kolu jako ATP turnira u Cincinnatiju odmjerit će snage protiv Carlosa Alcaraza, drugog tenisača svijeta.

Uoči ogleda 33-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine protiv Alcaraza ATP se na svojoj službenoj stranici prisjetio trenutaka kada je imao velikih zdravstvenih problema. Konkretno, kada mu je dijagnosticiran akutni pankreatitis, iznenadna upala crijeva. Bilo je to u svibnju 2022. godine kada se ujedno i oglasio iz bolničkog kreveta.

- Nakon mog meča u Parizu na Roland Garrosu iznenada sam osjetu jaku bol u trbuhu. Posjetio sam liječnike i odmah sam hospitaliziran. Sve pretrage pokazale su akutni pankreatitis (upalu crijeva). Na ljestvici od 1 do 5 ovo je bila petica, najjača. To mi se sve dogodilo tri dana prije 30. rođendana, nakon čega sam bio na inzenzivnoj njezi četiri u Parizu, a onda sam nastavio liječenje u Beogradu. Bila je to najveća bol koju sam osjetio u životu - ispričao je Džumhur.

- Dani su bili dugi, posebice na početku. Bolovi su me ubijali, pa nisam mogao spavati osim ako mi nisu dali tablete protiv bolova. Noći su mi bile jako duge i nisam imao dojam da vrijeme prolazi. Liječnici nikad nisu otkrili kako sam dobio bolest. Srećom, sve se dogodilo iznenada. Moguće je, iako su šanse jako male, da bolest dobije netko tko je zdrav i tko se ne hrani loše ili tko puno ne pije. Proveo sam 30 dana u francuskoj bolnici bez obitelji, a tenis mi nije ni bio na pameti. Moj sin Luka rođen je prethodnog listopada i umjesto da uživam u životu sa njim, bio sam u bolničkom krevetu u drugoj zemlji, ne znajući kakva me budućnost čeka. Tražio da me prebace u Beograd jer sam tamo našao jako dobrog liječnika i želio sam biti bliži obitelji. Liječnici u Parizu su bili protiv toga jer su mi rekli da nisam baš u formi da idem bilo gdje. Nisam razumio koliko je moja situacija ozbiljna - nastavio je svoju ispovijest.

- Ti liječnici su ljudi koji su mi spasili život — ne mogu im odati dovoljno priznanja za to. Ali u tim teškim trenucima mnogo toga vam prolazi kroz glavu i očajnički želite biti s onima koje volite. Moj prevladavajući osjećaj je bila potreba da budem kod kuće. Prebacili su me u Beograd, gdje sam bio u bolnici još dva i pol tjedna. Ali ipak sam uspio doživjeti jedan od najljepših trenutaka u svom životu, a to je bio ponovni susret sa sinom. Dozvolili su mi posjete kada su me izveli sa intenzivne njege i dok je najsretniji trenutak u mom životu bio kada se Luka rodio, drugi je bio kada sam ga vidio u toj bolnici - otkrio je Džumhur koji je iz bolnice izašao s 55 kilograma, izgubio je čak 11 kilograma zbog bolesti.