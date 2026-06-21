Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZIVNICA

Serena Williams dobila wild-card za Wimbledon

WTA 500 - Berlin Open
Fabrizio Bensch/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 23:30

Odluka dolazi nakon što se 44-godišnja Williams nedavno vratila u natjecanje u parovima nakon gotovo četverogodišnjeg izbivanja iz profesionalnog tenisa

Američka teniska zvijezda Serena Williams dobila je wild-card za igranje u pojedinačnoj konkurenciji na nadolazećem Wimbledonu, objavili suorganizatori londonskog Grand Slama.

Odluka dolazi nakon što se 44-godišnja Williams nedavno vratila u natjecanje u parovima nakon gotovo četverogodišnjeg izbivanja iz profesionalnog tenisa. Serena Williams, koja je osvojila 39 Grand Slam naslova, od kojih su 23 u pojedinačnoj konkurenciji, prethodno je prihvatila posebnu pozivnicu za igranje u ženskim parovima na Wimbledonu, gdje će se natjecati sa sestrom Venus Williams.

Serenin posljednji pojedinačni meč bio je poraz od australske igračice Ajle Tomljanović u trećem kolu US Opena 2022. godine. U to vrijeme rekla je da ne želi upotrijebiti riječ "umirovljenje", već je izjavila da se "od tenisa odmiče kroz proces razvoja".

Na Wimbledonu je Serena osvojila sedam pojedinačnih naslova, šest u ženskim parovima i jedan u mješovitim parovima. Posljednji put je na terenima "All England Cluba" slavila 2016. godine, kada je, osim što je pobijedila u pojedinačnoj konkurenciji, bila najbolja i u ženskim parovima zajedno sa svojom dvije godine starijom sestrom.

Wimbledon se igra od 29. lipnja do 12. srpnja.

Ključne riječi
Serena Williams Wimbledon tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!