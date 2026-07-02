Veliko pojačanje u Dinamu! U Maksimir stigao igrač Barcelone i bivši europski prvak

Rodriguez će osnažiti ofenzivni dio maksimirske momčadi, a ponajprije će konkurirati za ulogu desnog krila. Odlikuje se vještim driblinzima i prodorima, iznimnom brzinom, snažnim udarcima. Ljevak je, može igrati na objema krilnim pozicijama, ali najčešće pokriva ulogu na desnoj strani. U Dinamu će nositi dres s brojem 17.

Rođen je 9. kolovoza 2005. godine u Astigarragi u Baskiji, puno ime mu je Daniel Rodriguez Crespo. Prošao je nogometnu školu Barcelone, La Masiju, u koju je došao s 15 godina iz Real Sociedada. U Barceloni je igrao za sve uzraste, u zadnje tri sezone nastupao za mladu momčad, Barcelonu Atletic, uz taj veće navedeni debi za prvi sastav Barcelone.

Bio je član kadetske i juniorske reprezentacije. Za španjolsku U-17 selekciju zaigrao je na Europskom prvenstvu 2022., a dvije godine kasnije je s U-19 momčadi postao europski prvak nakon što su u finalu pobijedili Francusku s 2:0.

Rodrigueza su privremeno prikočile ozljede, ali u Dinamo dolazi spreman na nove izazove. U svom novom klubu ponovno zaigrati s nekadašnjim suigračem iz Barcelone, Sergijem Dominguezom.