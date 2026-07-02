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Veliko pojačanje u Dinamu! U Maksimir stigao igrač Barcelone i bivši europski prvak

VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 19:31

Nagađalo se već neko vrijeme, a sada je i službeno potvrđeno. Dani Rodriguez (20) novi je igrač Dinama! Iako je prošle sezone pod vodstvom Hansija Flicka upisao debi za prvu momčad Barcelone u posljednjem prvenstvenom kolu protiv Valladolida, na njegovoj prirodnoj poziciji desnog krila neprikosnoven je Lamine Yamal, zbog čega je procijenio da je odlazak najbolje rješenje.

Rodriguez će osnažiti ofenzivni dio maksimirske momčadi, a ponajprije će konkurirati za ulogu desnog krila. Odlikuje se vještim driblinzima i prodorima, iznimnom brzinom, snažnim udarcima. Ljevak je, može igrati na objema krilnim pozicijama, ali najčešće pokriva ulogu na desnoj strani. U Dinamu će nositi dres s brojem 17.

Rođen je 9. kolovoza 2005. godine u Astigarragi u Baskiji, puno ime mu je Daniel Rodriguez Crespo. Prošao je nogometnu školu Barcelone, La Masiju, u koju je došao s 15 godina iz Real Sociedada. U Barceloni je igrao za sve uzraste, u zadnje tri sezone nastupao za mladu momčad, Barcelonu Atletic, uz taj veće navedeni debi za prvi sastav Barcelone.

Bio je član kadetske i juniorske reprezentacije. Za španjolsku U-17 selekciju zaigrao je na Europskom prvenstvu 2022., a dvije godine kasnije je s U-19 momčadi postao europski prvak nakon što su u finalu pobijedili Francusku s 2:0.

Rodrigueza su privremeno prikočile ozljede, ali u Dinamo dolazi spreman na nove izazove. U svom novom klubu ponovno zaigrati s nekadašnjim suigračem iz Barcelone, Sergijem Dominguezom.

Ključne riječi
Dani Rodriguez

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