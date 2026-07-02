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Spektakl u Torontu!

Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!

Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija
Foto: Joao Rico/PIXSELL
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Autor
Tomislav Dasović
02.07.2026.
u 08:00

Vatreni, igrajte za Luku i ne dajte mu da ode u reprezentativnu mirovinu!

Argentina (tri puta), Njemačka, Francuska (2), Nizozemska, Italija, Brazil (3), Danska, Engleska (2) – ovo su svjetski i europski prvaci protiv kojih je Hrvatska do sada igrala na svjetskim prvenstvima.

Matthäeus, Zidane, Rivaldo, brazilski Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Messi – sve su to osvajači su Zlatne lopte France Footballa protiv kojih je Hrvatska igrala na SP-ima. Najbolji od najboljih!

I sada je došao red na još jednoga svjetskog velikana, na moćni i atraktivni Portugal – europskog prvaka i dvostrukog osvajača Lige nacija, predvođenog njegovim simbolom, peterostrukim osvajačem Zlatne lopte, famoznim, apolonski lijepim, pa i teatralnim Cristianom Ronaldom.

Nema sumnje da je ovo najiščekivanija utakmica do sada na Svjetskom prvenstvu – s obzirom na to da se prvi put na ovom turniru prsa o prsa sučeljavaju dvije Zlatne lopte, Modrić i Ronaldo, k tomu obojica suočena s grčem u želucu koji izaziva pomisao na konačni oproštaj od svjetske smotre. Tako je jedna kanadska televizijska postaja još prije nekoliko dana, kada se saznalo da igraju Hrvatska – Portugal, objavila kako će ova utakmica u Torontu biti globalno najgledaniji sportski događaj održan na kanadskom tlu, veći od bilo koje hokejaške utakmice ili Olimpijskih igara. Ta čast pripala je, eto, našim vatrenima!

FOTO Gvardiol ljubi Lu, Baturina grli Petru, a Modrić slavi s ocem: Pogledajte preslatke prizore vatrenih nakon pobjede
Susret Portugala i Hrvatske u 1. kolu Lige nacija
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A oni, preplavljeni olakšanjem zbog teškog prolaska skupine, spremni su u Torontu potegnuti iz petnih žila i odigrati svoju najbolju utakmicu na turniru; za euforičnu naciju vječito gladnu pobjeda, za izmučene, ali i zanesene navijače koji će zbog njihovih utakmica u Sjevernoj Americi otići u "crvene minuse" i, naravno, za svog kapetana, vječnog i neponovljivog Luku Modrića.

Ne dajte mu još da ode! – ključna je i temeljna poruka ovog spektakla u Ontariju, u kojem cilj nije samo eliminacija Portugala nakrcana zvijezdama i plasman među 16 najboljih nego i omogućiti Luki još jedan korak prema novoj svjetskoj medalji.

Ovakve utakmice često prati klišej kako su "za uživanje" jer se, kao, u njima nema što izgubiti s obzirom na to da smo svoj cilj na SP-u već ostvarili. Pogrešna i klasična alibi postavka.

Da, uživajmo, ali se u tome muški, drsko i bez pardona, čak i prljavo – onako kako će to činiti naši suparnici – potucimo i pohrvajmo s Portugalcima, kao da nam je finale, i pokažimo cijelom svijetu koliko još vrijedimo. A izgubiti i te kako možemo, i to za pamćenje: zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? 

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Ključne riječi
Portugal reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Komentara 3

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Avatar fidelio
fidelio
08:33 02.07.2026.

Gledao sam Kolumbiju protiv Portugala i bojim se da je to za nas trenutno neka druga razina. Ako proradi inat i domoljublje, sve je moguće, to znamo. Ali kladionice ne vole gubiti, a koeficijenti su jasni...

KU
kukie
08:26 02.07.2026.

Tim ce dati sve od sebe u to sam siguran, a ti se tuci sa svojom zenom

BI
billynik
08:20 02.07.2026.

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