Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!

Argentina (tri puta), Njemačka, Francuska (2), Nizozemska, Italija, Brazil (3), Danska, Engleska (2) – ovo su svjetski i europski prvaci protiv kojih je Hrvatska do sada igrala na svjetskim prvenstvima.

Matthäeus, Zidane, Rivaldo, brazilski Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Messi – sve su to osvajači su Zlatne lopte France Footballa protiv kojih je Hrvatska igrala na SP-ima. Najbolji od najboljih!

I sada je došao red na još jednoga svjetskog velikana, na moćni i atraktivni Portugal – europskog prvaka i dvostrukog osvajača Lige nacija, predvođenog njegovim simbolom, peterostrukim osvajačem Zlatne lopte, famoznim, apolonski lijepim, pa i teatralnim Cristianom Ronaldom.

Nema sumnje da je ovo najiščekivanija utakmica do sada na Svjetskom prvenstvu – s obzirom na to da se prvi put na ovom turniru prsa o prsa sučeljavaju dvije Zlatne lopte, Modrić i Ronaldo, k tomu obojica suočena s grčem u želucu koji izaziva pomisao na konačni oproštaj od svjetske smotre. Tako je jedna kanadska televizijska postaja još prije nekoliko dana, kada se saznalo da igraju Hrvatska – Portugal, objavila kako će ova utakmica u Torontu biti globalno najgledaniji sportski događaj održan na kanadskom tlu, veći od bilo koje hokejaške utakmice ili Olimpijskih igara. Ta čast pripala je, eto, našim vatrenima!

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A oni, preplavljeni olakšanjem zbog teškog prolaska skupine, spremni su u Torontu potegnuti iz petnih žila i odigrati svoju najbolju utakmicu na turniru; za euforičnu naciju vječito gladnu pobjeda, za izmučene, ali i zanesene navijače koji će zbog njihovih utakmica u Sjevernoj Americi otići u "crvene minuse" i, naravno, za svog kapetana, vječnog i neponovljivog Luku Modrića.

Ne dajte mu još da ode! – ključna je i temeljna poruka ovog spektakla u Ontariju, u kojem cilj nije samo eliminacija Portugala nakrcana zvijezdama i plasman među 16 najboljih nego i omogućiti Luki još jedan korak prema novoj svjetskoj medalji.

Ovakve utakmice često prati klišej kako su "za uživanje" jer se, kao, u njima nema što izgubiti s obzirom na to da smo svoj cilj na SP-u već ostvarili. Pogrešna i klasična alibi postavka.

Da, uživajmo, ali se u tome muški, drsko i bez pardona, čak i prljavo – onako kako će to činiti naši suparnici – potucimo i pohrvajmo s Portugalcima, kao da nam je finale, i pokažimo cijelom svijetu koliko još vrijedimo. A izgubiti i te kako možemo, i to za pamćenje: zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!?