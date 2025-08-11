Novak Đoković mora srušiti dio luksuzne vile od 10 milijuna eura: Otkriveno je i zašto

Ponajbolji tenisač u povijesti Novak Đoković ponovo je kažnjen zbog bespravne gradnje na svom raskošnom imanju u španjolskoj Marbelli, javlja La Opinion de Malaga. Đoković navodno nije imao odgovarajuću dozvolu kada je nadogradio trijem, vanjsku tuš-kabinu te podrum koji mu služi kao garaža.

Španjolske vlasti su ga već upozorile u veljači ove godine, a sada je dobio kaznu od pet tisuća eura. Đoković je kupio luksuznu vilu u Marbelli za 10 milijuna eura 2020. godine, a ovo mu je već treća kazna koju je dobio jer ne posjeduje odgovarajuće građevinskih dozvola. Navedene bespravno izgrađene objekte morat će srušiti prema zakonskim propisima.

Đoković se trenutno priprema za nastup na US Openu, koji se održava krajem kolovoza. Zbog toga nije sudjelovao na turnirima u Torontu i Cincinnatiju. Trenutno je sedmi tenisač svijeta, ima 38 godina, a u karijeri je zaradio 189 milijuna eura stoga mu neće biti problem platiti kaznu.