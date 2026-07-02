Mediji u Srbiji i BiH nakon ispadanja zmajeva nisu mogli prešutjeti jednu stvar

Nakon poraza Bosne i Hercegovine od Sjedinjenih Američkih Država (0:2) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, regionalni mediji uglavnom su isticali ponos zbog nastupa Zmajeva, unatoč ispadanju. No, svi pišu i o suzama izbornika Sergeja Barbareza.

Bosanskohercegovački portal Klix naslovio je izvještaj: "BiH ispala sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a, Zmajevi se kući ipak vraćaju kao heroji nacije." U zasebnom tekstu prenijeli su emotivnu reakciju izbornika Sergeja Barbareza pod naslovom: "Barbarez punih očiju suza nakon poraza od SAD-a: Izraz lica govori koliko sam sretan iako je danas tužan dan."

SportSport.ba također je naglasio emocije nakon završetka susreta. Portal je objavio tekst pod naslovom "Bilo je lijepo dok je trajalo: Zmajevi se vraćaju kući", a izdvojio je i reakciju izbornika pod naslovom: "Sergej Barbarez slomio se od emocija, nije mogao sakriti suze nakon utakmice." Među prvim reakcijama našle su se i izjave igrača poput Nikole Katića, koji je poručio: "Vjerujemo da je ovo zalet za budućnost i početak jedne priče."

Srpski mediji također su istaknuli emotivan kraj bosanskohercegovačkog nastupa. Blic je naslovio: "Emocije svladale Barbareza: Izbornik BiH plakao nasred terena nakon bolnog ispadanja", a potom i: "BiH je ispala, ali zaradit će milijune: Evo koliko su naši susjedi zaradili na Svjetskom prvenstvu."

Telegraf je bio nešto izravniji te je objavio: "Gotova je bajka BiH na Svjetskom prvenstvu! Amerikanci srušili bezidejne susjede, nije pomogao ni crveni karton", dok je nakon utakmice prenio i Barbarezovu izjavu pod naslovom: "Prve riječi izbornika BiH, plakao je kao kiša pred kamerama: 'Tužno je što nismo ispisali novu povijest...'"