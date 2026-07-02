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TRAGEDIJA

Izraelci tijekom napada ubili reprezentativca (32). S trudnom suprugom čekao je prvo dijete

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.07.2026.
u 20:25

Al-Ashqar se oženio prije pet mjeseci, a njegova supruga očekuje njihovo prvo dijete. Izljevi tuge rodbine, suigrača i šire palestinske sportske i svjetske zajednice uslijedili su nakon njegove smrti

Palestinski nogometni savez (PFA) potvrdio je tragičnu vijest da je njihov vratar Saleem Al-Ashqar ubijen tijekom izraelskog napada ranije ovog tjedna. Palestinci su rekli da je Al-Ashqar ubijen vatrom koju su otvorile okupacijske snage.

- Duboko žalimo zbog tragične smrti 32-godišnjeg palestinskog vratara Saleema Al-Ashqara. Ubila ga je izraelska vojska. Duboko smo ožalošćeni nastavkom takvih događaja. Pozivamo na pravdu i mir - priopćio je u srijedu nogometni klub Deportivo Palestino.

Al-Ashqar je jedan od nekoliko tisuća palestinskih sportaša od početka genocida nad palestinskim stanovništvom u listopadu 2023. godine. Al-Ashqar se oženio prije pet mjeseci, a njegova supruga očekuje njihovo prvo dijete. Izljevi tuge rodbine, suigrača i šire palestinske sportske i svjetske zajednice uslijedili su nakon njegove smrti.

Branio je za palestinski klub Khadamat Khan Younis, poznat i kao Khan Younis SC. Prije toga nastupao je i za Al-Aqsa Club te Al-Musaddar Sports Club.

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Ključne riječi
nogomet Palestina Izrael

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