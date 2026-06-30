Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WIMBLEDON

Marčinko poražena već na startu Wimbledona: Svladala ju bivša Grand Slam pobjednica

Eastbourne Open
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.06.2026.
u 14:13

Izgubljeni prvi set loše je utjecao na mladu hrvatsku igračicu koja se brzo našla u zaostatku 0-3 u drugom setu

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, poražena je na startu Wimbledona, u meču prvog kola u All England Clubu bolja je od nje bila Amerikanka Sofia Kenin sa 7-6(4), 6-4.

Marčinko, 47. igračica s WTA ljestvice, tako će morati pričekati iduću godinu da upiše premijernu pobjedu u karijeri na travi All England Cluba. Mogla je hrvatska igračica izvući više iz meča protiv 105. tenisačice na svijetu, ali loše odrađen kraj prvog, ali i drugog seta, uvjetovao je ovakav scenarij.

Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute

Ranije u karijeri 27-godišnja Kenin je osvojila jedan Grand Slam naslov, pobijedila je 2020. na Australian Openu. U finalu je svladala Španjolku Muguruzu. Iste godine igrala je i finale Roland Garrosa gdje je poražena od poljske tenisačice Šwiatek. U Wimbledonu nikada nije otišla dalje od trećeg kola.

Marčinko je propustila veliku šansu u prvom setu te je na pladnju imala osvajanje prve dionice. Kod 4-3 je napravila break te je povela 5-3. Kod servisa za prvi set Marčinko je posustala te se Amerikanka vratila u igru. Ne samo to, već je Kenin napravila novi break kod 6-5 te je tada ona došla u priliku servisom zaključiti prvu dionicu.

Tada je Marčinko iskoristila petu break šansu i izborila tie-break u kojem je od starta bila u minusu i nije mogla nadoknaditi uvodnih 1-4.

Izgubljeni prvi set loše je utjecao na mladu hrvatsku igračicu koja se brzo našla u zaostatku 0-3 u drugom setu. Trgnula se tada Marčinko, počela je igrati slobodnije i agresivnije te je izjednačila na 3-3, a kod 4-4 je na servis Amerikanke došla do dvije break lopte.

Spasila se Kenin s nekoliko sjajnih udaraca iz te situacije, a potom je samo uzela  ponuđeno u idućem gemu za okončanje meča i pobjedu.

Čak 12 dvostrukih servis pogrešaka u meču je napravila Marčinko.

Ključne riječi
Grand Slam Sofia Kenin Wimbledon Petra Marčinko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!