Marčinko poražena već na startu Wimbledona: Svladala ju bivša Grand Slam pobjednica

Petra Marčinko, 20-godišnja hrvatska tenisačica, poražena je na startu Wimbledona, u meču prvog kola u All England Clubu bolja je od nje bila Amerikanka Sofia Kenin sa 7-6(4), 6-4.

Marčinko, 47. igračica s WTA ljestvice, tako će morati pričekati iduću godinu da upiše premijernu pobjedu u karijeri na travi All England Cluba. Mogla je hrvatska igračica izvući više iz meča protiv 105. tenisačice na svijetu, ali loše odrađen kraj prvog, ali i drugog seta, uvjetovao je ovakav scenarij.

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Ranije u karijeri 27-godišnja Kenin je osvojila jedan Grand Slam naslov, pobijedila je 2020. na Australian Openu. U finalu je svladala Španjolku Muguruzu. Iste godine igrala je i finale Roland Garrosa gdje je poražena od poljske tenisačice Šwiatek. U Wimbledonu nikada nije otišla dalje od trećeg kola.

Marčinko je propustila veliku šansu u prvom setu te je na pladnju imala osvajanje prve dionice. Kod 4-3 je napravila break te je povela 5-3. Kod servisa za prvi set Marčinko je posustala te se Amerikanka vratila u igru. Ne samo to, već je Kenin napravila novi break kod 6-5 te je tada ona došla u priliku servisom zaključiti prvu dionicu.

Tada je Marčinko iskoristila petu break šansu i izborila tie-break u kojem je od starta bila u minusu i nije mogla nadoknaditi uvodnih 1-4.

Izgubljeni prvi set loše je utjecao na mladu hrvatsku igračicu koja se brzo našla u zaostatku 0-3 u drugom setu. Trgnula se tada Marčinko, počela je igrati slobodnije i agresivnije te je izjednačila na 3-3, a kod 4-4 je na servis Amerikanke došla do dvije break lopte.

Spasila se Kenin s nekoliko sjajnih udaraca iz te situacije, a potom je samo uzela ponuđeno u idućem gemu za okončanje meča i pobjedu.

Čak 12 dvostrukih servis pogrešaka u meču je napravila Marčinko.