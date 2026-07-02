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PRESRETANJE IZNAD RUSIJE

Je li oboreni projektil u moskovskoj oblasti dugogočekivana ukrajinska balistička raketa FP-9?

Autor
Danijel Prerad
02.07.2026.
u 17:15

Objavljene specifikacije za FP-9 opisuju projektil duljine oko 9,5 metara i promjera 1,1 metar, s navodnim dometom od otprilike 855 kilometara i velikom konvencionalnom bojevom glavom.

Rusko Ministarstvo obrane službeno je potvrdilo da je njihova protuzračna obrana presrela "operativno-taktičku raketu dugog dometa", što je dodalo novu težinu OSINT izvješćima o neuobičajenom angažmanu ruske protuzračne obrane na velikoj visini iznad Moskovske oblasti 30. lipnja. Rusko ministarstvo nije preciziralo gdje se presretanje dogodilo niti je identificiralo vrstu rakete. Međutim, izjava je uslijedila nakon što su ruski i ukrajinski analitičari otvorenih izvora (OSINT) izvijestili o aktivnosti protuzračne obrane i velikom krateru u Moskovskoj oblasti, što je potaknulo nagađanja da je Ukrajina možda lansirala oružje klase balističke rakete prema regiji ruskog glavnog grada. Balističke projektile dometa sposobnog da dosegne Moskvu Ukrajina još nema.

Ključne riječi
rakete Moskva Rusija Ukrajina

Komentara 1

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Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
17:38 02.07.2026.

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