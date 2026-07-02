UŽIVO Hrvatski i portugalski navijači zajedno se družili u Torontu: Vatrenima prijeti odgoda utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u jedan sat iza ponoći igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv selekcije Portugala. U toj utakmici neće biti iznenađenja, reprezentacije se vrlo dobro poznaju, a mnogi stručnjaci slažu se kako su šanse u ovoj utakmici 50 - 50 te da će o pobjedniku odlučivati detalji.

S tim se ne slaže analitička kuća Opta koja je provela 25 tisuća simulacija natjecanja. Po rezultatima tih simulacija Portugalu daju 67.42 posto šanse, a Hrvatskoj samo 32.58 posto..

Ovo je sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Postoji strah od odgode utakmice: u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama na snazi je strogi sigurnosni protokol prema kojem se svaka utakmica automatski prekida ako se u radijusu od osam milja, odnosno gotovo 13 kilometara od stadiona, zabilježi udar munje. Isti protokol vrijedi i prije početka susreta. Ako se grmljavinsko nevrijeme približi stadionu unutar pola sata prije zakazanog početka, početni zvižduk bit će odgođen sve dok vremenski uvjeti ne budu zadovoljavali sigurnosne kriterije. S obzirom na prognoziranu mogućnost grmljavinskih pljuskova, nije isključeno da će upravo vrijeme biti jedan od važnih faktora večerašnjeg okršaja Hrvatske i Portugala - više o tome pročitajte OVDJE.

To znači da čak i ako nad stadionom nema kiše, dovoljan je jedan registrirani udar munje u propisanom radijusu kako bi se susret zaustavio. Nakon toga počinje odbrojavanje od 30 minuta, a svaka nova munja resetira taj rok i odbrojavanje kreće ispočetka

Nekoliko sati prije utakmice, ispred hotela Delta u Torontu organizirano je veliko druženje hrvatskih i portugalskih navijača. Prekrasne kadrove u najvećem kanadskom gradu možete pogledati OVDJE.

Kanadu je zahvatio jaki toplotni val pa se danas u Torontu očekuje 34 stupnja Celzijeva.

Svoje viđenje utakmice dao je i bivši hrvatski reprezentativac Darijo Srna koji je svoju posljednju utakmicu za vatrene odigrao baš protiv Portugala. Bilo je to 2016. kada je Portugal svladao Hrvatsku u osmini finala Eura 2016. s 1:0 golom Ricarda Quaresme u drugom produžetku. Srna tvrdi kako su reprezentacije pobjednake snage, a prednost Hrvatske vidi u tome što su vatreni 'turnirska momčad' koja zna igrati utakmice na ispadanje.

Uoči utakmice oglasila se i najveća zvijezda Portugala, 41-godišnji napadač Cristiano Ronaldo. On je na Instagramu ostavio poruku navijačima 'Make it feel like home' (Napravite da se osjećamo kod kuće). Ipak, veću podršku s tribina trebali bi imati vatreni. U Torontu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, a ponovno je za njih organiziran bogat program.

U najvećem kanadskom gradu ponovno će biti raširena velika hrvatska zastava dimenzija 100x12 metara, a bit će dio velike povorke hrvatskih navijača. Ona bi trebala krenuti oko 17 sati po lokalnom vremenu (23 po hrvatskom vremenu). Okupljanje navijača zakazano je za 13 sati po lokalnom vremenu u Croatia Houseu odakle će se u 17 sati ulicom British Columbia Road zaputiti prema zapadu do Lake Shore Boulevarda te od tamo krenuti u povorci prema BMO Field stadionu.

Procurio je i navodni sastav izbornika Zlatka Dalića pa bi 11 vatrenih koji će započeti susret trebali biti: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – P. Sučić, Vlašić, Baturina – Matanović. Formacija bi trebala biti 4-2-3-1.