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NIJE MU TO TREBALO

Francuski tenisač psovao pred kamerama i nasmijao cijeli svijet: Za to je ipak žestoko kažnjen

Queen's Club Championships
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.06.2026.
u 18:28

Moutet, koji je u četvrtak izgubio u drugom kolu, potvrdio je da će se žaliti na kaznu, dodao je ATP

Francuski tenisač Corentin Moutet, 36. na pojedinačnoj ATP ljestvici, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od 40.000 američkih dolara, a razlog su izrečene vulgarne riječi tijekom intervjua nakon meča u londonskom Queen's Clubu, koji je emitiran na BBC-u, objavila je u petak Udruga teniskih profesionalaca (ATP),

Ovaj ljevoruki 27-godišnji Parižanin se žalio na kaznu.

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Moutet je u prvom kolu pobijedio sunarodnjaka Giovannija Mpetshija Perricarda u tri seta, u dvoboju koji se protegnuo na dva dana, da bi u obveznom intervjuu nakon meča, koji je BBC emitirao uživo,  sedam puta izgovorio riječ "fuck", iako ga je posramljena novinarka više puta zamolila da se suzdrži od korištenja vulgarnih izraza.

"Nakon upotrebe vulgarnog jezika od strane Corentina Mouteta (...), igrač je kažnjen s 40.000 dolara (otprilike 35.000 eura) zbog nesportskog ponašanja", izjavio je ATP u priopćenju za javnost.

Moutet, koji je u četvrtak izgubio u drugom kolu, potvrdio je da će se žaliti na kaznu, dodao je ATP.

"Njegovu žalbu pregledat će ATP-ov odbor za usklađenost", priopćilo je vodstvo ATP Toura.
Ključne riječi
tenis psovanje Corentin Moutet

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