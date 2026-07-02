Deset sportašica, jedna kruna: Evo gdje gledati finale izbora za Miss sporta Hrvatske

Koprivnica će večeras biti domaćin 34. izdanja izbora Miss sporta Hrvatske, jedinstvene manifestacije koja već više od tri desetljeća spaja sport, ljepotu i promociju zdravog načina života. Završna priredba održat će se u Domu mladih s početkom u 20 sati, uz izravni televizijski prijenos na sportskom kanalu Zona sporta, dok će gledatelji izbor moći pratiti i putem livestreama na portalu Večernji.hr.

Jurković predaje krunu

Za titulu najljepše sportašice Hrvatske ove će se godine natjecati deset djevojaka koje dolaze iz različitih sportova i koje, osim sportskih uspjeha, predstavljaju vrijednosti upornosti, discipline i predanog rada. Naslijedit će prošlogodišnju pobjednicu Larisu Berković, koja je krunu osvojila u Zaprešiću. Zbog obveza na Europskom prvenstvu u Francuskoj Larisa neće moći nazočiti završnoj večeri pa će krunu novoj Miss sporta Hrvatske predati Ivana Jurković, vrhunska hrvatska veslačica i pobjednica izbora iz 2018.

Ovo je sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovogodišnje finalistice su Karla Zrinski (sportsko penjanje), Ena Cvijanović (ples), Lea Topić (ronjenje na dah), Lara-Nika Holjevac Stasiow (ples na šipci), Anna Ćurković (atletika), Nika Uljarević (odbojka), Tiana Dragaš (ples), Lea Turkalj (mažoretkinje), Vasilisa Jakubovskaja (rukomet) i Dora Čolig (atletika). Svaka od njih proteklih je dana predstavila ne samo svoj sport, već i osobnost, ambicije i život izvan sportskih borilišta.

Posljednji dan priprema u Zagrebu protekao je u radnoj atmosferi. Finalistice su odradile službeno fotografiranje na bazenu Agram Cluba, a zatim i probu sportske kolekcije brenda Body Feeling. Riječ je o jednom od najvjernijih partnera izbora, koji je uz Miss sporta Hrvatske od prvog izdanja 1992. Upravo će u njihovoj sportskoj odjeći finalistice prvi put izaći pred publiku i stručni žiri. U drugom izlasku predstavit će se u kupaćim kostimima brenda Pletix, uz sunčane naočale In Vu, Woodys i Calvin Klein. Nakon toga slijedi jedan od najzanimljivijih dijelova večeri – talent show – tijekom kojeg će svaka finalistica u 45 sekundi predstaviti sport kojim se bavi i pokazati dio svojih vještina. Za svečani završetak večeri djevojke će nositi elegantne crvene haljine modnog brenda Mistic Exclusive, čija je dizajnerica Mirsada Jureša.

Nekad Miss, danas poduzetnica

Tijekom priprema finalistice su odradile i trening u teretani XXL, a večer uoči finala provele su u Bronze Atelieru, vodećem zagrebačkom studiju za spray tan i dugogodišnjem partneru izbora. Vlasnica studija Borna Soldo i sama je dio povijesti ove manifestacije jer je 2021. godine ponijela titulu Miss sporta Hrvatske.Večerašnje finale još će jednom potvrditi da izbor Miss sporta Hrvatske nije tek natjecanje u ljepoti. Već 34 godine ova manifestacija promovira mlade sportašice koje iza sebe imaju godine predanog rada i treniranja te odricanja i zapaženih sportskih uspjeha, istodobno potvrđujući da se ljepota, obrazovanje i vrhunski sport mogu uspješno nadopunjavati. Upravo zato mnogim je sportašicama ovaj izbor bio odskočna daska za nove poslovne i medijske prilike, ali i prilika da široj javnosti predstave sportove koji često ostaju izvan fokusa javnosti. Hoće li kruna večeras završiti na glavi atletičarke, rukometašice, odbojkašice ili predstavnice nekog drugog sporta, doznat ćemo u Koprivnici, gdje će jedna od deset sjajnih sportašica postati novo zaštitno lice hrvatskog ženskog sporta.

Prijenos finala izbora za Miss sporta Hrvatske možete pratiti uživo OVDJE.