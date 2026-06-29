Čilić nemoćan protiv Medvedeva, Ružić prošla u drugo kolo

Prvi dan Wimbledona je za hrvatski tenis donio dva potpuno različita raspleta. Dok je Marin Čilić ispao već na samom startu turnira, Antonia Ružić upisala je pobjedu i uspješno otvorila svoj prvi nastup u All England Clubu.

Iskusni 37-godišnji Čilić nije uspio ozbiljnije parirati jednom od favorita turnira. U prvom kolu bolji od njega bio je Danil Medvedev , koji je slavio uvjerljivo sa 6:1, 6:2, 6:4 nakon sat i 50 minuta igre. Rus je tako povećao prednost u međusobnim dvobojima na 5:1, a prethodno su snage odmjerili i u ‘s-Hertogenboschu, gdje je Medvedev također bio uspješniji.

Meč je od početka bio jednosmjeran. Prvi set trajao je svega 29 minuta, uz potpunu kontrolu ruskog tenisača. U drugoj dionici Čilić je držao priključak do 2:2, no zatim Medvedev veže četiri gema i relativno brzo dolazi do vodstva od 2:0 u setovima. I treći set krenuo je u istom ritmu – Rus je poveo 3:0, a Čilić se nakratko vratio u meč i poravnao na 3:3.

Ipak, unatoč povratku, hrvatski tenisač nije uspio kapitalizirati priliku. Kod 4:4 propustio je dvije break-lopte koje su mogle potpuno preokrenuti tijek susreta. Medvedev je odmah potom ponovno podigao razinu igre, oduzeo servis i zaključio dvoboj. Rus, koji je prethodnih sezona na Wimbledonu igrao polufinala, još je jednom potvrdio status jednog od favorita.

S druge strane, hrvatski tenis dobio je razlog za zadovoljstvo u ženskoj konkurenciji. Antonia Ružić otvorila je svoj nastup na Wimbledonu pobjedom u svom prvom meču u All England Clubu, svladavši Latvijku Darju Semenistaju (WTA 104) nakon tri seta – 6:3, 3:6, 6:3 – u dvoboju koji je trajao dva sata i četiri minute.

Pripreme za meč bile su dodatno neizvjesne jer je Ružić sve do posljednjeg trenutka čekala protivnicu na terenu 1. Planirani susret s domaćom uzdanicom Emmom Raducanu otpao je zbog njezine ozljede, pa je hrvatska tenisačica nekoliko sati prije izlaska na teren saznala da će igrati protiv “sretne gubitnice” iz kvalifikacija.

U drugom kolu Ružić očekuje znatno teži zadatak – dvoboj protiv Jelenе Ostapenko, 31. tenisačice svijeta i bivše osvajačice Roland Garrosa (2017.) te wimbledonske polufinalistice (2018.). Latvijka je također prošla dalje u tri seta, svladavši Britanku Harriet Dart (6:3, 3:6, 6:4).

Preostale hrvatske predstavnice na teren će u utorak. Petra Marčinko igrat će protiv Amerikanke Sofije Kenin na terenu 11, s početkom oko podneva po srednjoeuropskom vremenu, dok će Donna Vekić na teren 15 protiv Ashlyn Krueger izaći u posljednjem meču dana, nakon 12 sati početka programa.