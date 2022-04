Robert Lewandowski šokirao, evo koliku plaću traži da bi ostao u Bayernu!

Poljski golgeter Robert Lewandowski (33) ima dva zahtjeva kad je u pitanju produženje ugovora s Bayernom - novi dvogodišnji ugovor do ljeta 2025. i povećanje plaće, koja prema neslužbenim podacima iznosi 24 milijuna eura godišnje, objavili su britanski mediji.

Bayern s igračima koji su stariji od 30 godina, a Lewandowski ima 33, sklapa jednogodišnje ugovore, ali čini se da su u slučaju poljskog nogometaša spremni učiniti iznimku.

No, kad je u pitanju plaća to je već sporno područje. Lewandowski je već ionako najplaćeniji igrač u klubu i značajno povećanje plaće moglo bi imati utjecaj na zahtjeve drugih igrača.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - April 23, 2022 Bayern Munich's Robert Lewandowski in action with Borussia Dortmund's Marco Reus and Dan Axel Zagadou REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Njegov ugovor s Bayernom ističe u ljeto 2023., a Bayernov službeni stav je da će Poljak ostati u klubu do kraja iduće sezone. No, njemačkim medijima kruži priča da bi ga mogli prodati ovog ljeta za odštetu od barem 40 milijuna eura.

Otkad je 2014. stigao u Bayern Lewandowski je iznimno efikasan, te je u 372 utakmice postigao 342 gola. I ove sezone je na vrhunskoj razini, te je u 43 nastupa zabio 48 pogodaka.

