Lewandowski progovorio oko mogućeg odlaska iz Bayerna: Situacija nije lagana za mene

Po deseti puta zaredom, a ukupno 32. put u povijesti nogometaši Bayerna osvojili su naslov prvaka Njemačke, a to su učinili na najslađi mogući način, pobijedivši u najvećeg konkurenta Borussiju Dortmund na svojoj Allianz Areni sa 3-1.

Na taj su način, tri kola prije kraja prvenstva, došli do nedostižnih 12 bodova prednosti pred Borussijom.

No, posljednjih tjedana puno se piše o odlasku Lewandowskog iz Bayerna.

Robert Lewandowski nakon proslave naslova s Bayernom nije želio otkriti ostaje li na Allianz Areni.

- Uskoro ćemo imati sastanak, ali ništa posebno se još nije dogodilo - rekao je Poljak koji ugovor s Bavarcima ima do 2023.

- Situacija nije lagana za mene.- kratko je dodao Lewandowski.