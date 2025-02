Rješenje za Dinamo zove se - Zvonimir Boban! Ipak, na jednu stvar on nikad ne bi pristao

Jedna nedoumica, ako je i postojala, otklonjena je, Fabio Cannavaro ostaje trener Dinama, što je jedino i logično. Naime, nakon što je otkaz dobio sportski direktor Marko Marić, pojavila se informacija da će otići i Cannavaro.

– Moj je plan ostati u Dinamu i nastaviti posao, dati najbolje od sebe da poboljšamo igrače i momčad. Fokus nam je na tome, jako mi je to važno. Odlazak Marića bila mi je velika vijest jer me Marko doveo i dao mi priliku da uživam u Dinamu. Razgovarao sam s njim. Naravno da mi je prva pomisao bila – u redu, možda i mi kao treneri moramo otići jer odlazi sportski direktor koji te doveo u klub. Ali Marko mi je rekao da ostanem, da se ništa ne mijenja. Razgovarao sam i s Upravom, imam njihovu punu podršku Nedostaje nam prijatelj, ali to se događa u nogometu. Teško je to prihvatiti, ali moramo nastaviti dalje. Moramo ići dalje jer imamo važan cilj. Imamo važnu situaciju i moramo zadržati koncentraciju. Trebamo i stabilnost. Trebamo dati sve od sebe – izjavio je jučer trener Dinama dan prije utakmice kupa u Bjelovaru.

Dakle, Cannavaro ostaje trener plavih, ali plavi sad nemaju sportskog direktora. Na stranu sad što to nije dobro vrijeme za otpuštanje direktora jer ako nije valjao jučer, onda nije valjao ni prije mjesec dana, kada su njegove poteze u klubu podržali. No s Dinamom smo se već naviknuli da kada netko, bilo trener ili sportski direktor, dobije punu podršku vodstva kluba, vrijeme mu je da počne pakirati torbe jer će uskoro morati otići. U Dinamu je oduvijek jedno sigurno: mira i idile nikad nema. No pustimo sada to, plavima treba sportski direktor ili član Uprave zadužen za sport, kako god se zvala funkcija za koju sad plavi traže odgovarajuću osobu. A moguće je da traže osobe za te obje funkcije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Samo, postoji problem: gdje naći takve ljude, kvalitetne, stručne i još k tome upućene u način rada Dinama, u funkcioniranje naše nogometne lige. E, takvih je jako malo, ako uopće postoje odgovarajući kandidati za sve što bi Dinamo želio.

Čim je smijenjen Marko Marić, pojavilo se nekoliko imena koja bi ga mogla naslijediti, no ono što je sigurno jest to da u Dinamu nemaju potrebu žuriti. Aktualni prijelazni rok traje još jako kratko i ne očekuje se da će biti ulaznih ili izlaznih transfera. Ljetni prijelazni rok još je dovoljno daleko i plavi imaju vremena naći odgovarajuću osobu, u čijem odabiru ne bi smjeli pogriješiti.

Popis imena o kojima se nagađalo kao njegovim nasljednicima šaren je. Često je u igri bio Ivan Mance, nekadašnji sportski direktor Rijeke koji sad radi u Turskoj, no on je već dvaput odbio Dinamo, što ne znači da bi odbio i treći poziv, ovaj put nove vladajuće garniture Dinama. Potom, u fokusu je i Goran Boromisa, sportski direktor ljubljanske Olimpije. U Olimpiji je jako uspješan, očito s dobrom skautskom službom dovodio je vrlo jeftine igrače koji su ispali pojačanja, s tim je jeftinim igračima vodeći u Sloveniji; Rijeku je Olimpija u kvalifikacijama isprašila s 5:0. No uvijek ostaje pitanje je li to put kojim želi ići Dinamo, je li Boromisa, Zagrepčanin i dinamovac, kapacitet za maksimirske ambicije.

Zvonimir Boban već se puno puta dovodio u vezu s Dinamom. Legendarni kapetan Dinama dosad nije bio blizak s plavima, s bivšim vodstvom nije želio raditi. Iskusan sportski djelatnik koji je radio u Fifi, Uefi i Milanu, sjajan nogometaš i kapetan naše reprezentacije ima velik ugled u svjetskom nogometu i njegov dolazak bio bi golem dobitak za Dinamov ugled.

No puno toga trebalo bi uskladiti kad bi Boban došao, prije svega njegove ovlasti i samostalnost. Ne vjerujemo da bi pristao da o njegovim stavovima odlučuje Izvršni odbor. Prije bi se moglo očekivati da bude član Uprave koji bi bio zadužen za sportski sektor, drugim riječima savjetnik, a da plavi nađu nekog operativca koji će se baviti skautiranjem mogućih pojačanja. Spominje se i Mihael Mikić, moguća je opcija i Damir Krznar, ljudi koji znaju Dinamo, koji su živjeli za Dinamo i dosad su bili u trenerskom poslu. No tek ćemo vidjeti kako razmišlja vrhuška plavih.