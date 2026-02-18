Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
USKORO MIJENJA LEGENDU?

Igor Bišćan preuzima novi klub? Grci tvrde da je kontakt već uspostavljen

Susret Dinama i AEK-a u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
18.02.2026.
u 19:41

Navodi iz Grčke govore kako u upravi Panathinaikosa raste nezadovoljstvo rezultatima i izvedbama momčadi, zbog čega se paralelno razmatraju moguće alternative. Iako službena odluka o smjeni zasad nije donesena, mediji tvrde da su već uspostavljeni inicijalni kontakti s Bišćanom

Grčki mediji posljednjih dana sve češće pišu o mogućoj promjeni na klupi Panathinaikosa, a u središtu tih napisa našao se hrvatski trener Igor Bišćan. Prema informacijama koje je prvi objavio atenski sportski portal Sport24, Bišćan se spominje kao jedan od glavnih kandidata za preuzimanje momčadi u slučaju da klub odluči smijeniti aktualnog trenera Rafaela Beníteza.

Navodi iz Grčke govore kako u upravi Panathinaikosa raste nezadovoljstvo rezultatima i izvedbama momčadi, zbog čega se paralelno razmatraju moguće alternative. Iako službena odluka o smjeni zasad nije donesena, mediji tvrde da su već uspostavljeni inicijalni kontakti s Bišćanom.

Modrićev suigrač otkrio strogo čuvanu tajnu: ‘Pazite kako su Luku svi zvali u našoj svlačionici’

Pritom se naglašava da bi eventualna odluka o promjeni mogla ovisiti o raspletu nekoliko nadolazećih utakmica u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima.

Bišćanovo ime u grčkim napisima ne pojavljuje se slučajno. Hrvatski stručnjak dobro je poznat navijačima Panathinaikosa jer je tijekom igračke karijere nosio dres atenskog kluba. 

Osim toga, kao trener je radio u Hrvatskoj i inozemstvu, a iza sebe ima iskustvo vođenja velikih klubova i rada pod pritiskom rezultata. Dodatnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da je kao igrač surađivao upravo s Benítezom u Liverpoolu, što grčki mediji posebno ističu.

VEZANI ČLANCI:

Hoće li doista doći do trenerske smjene i hoće li hrvatski stručnjak preuzeti jednog od najvećih grčkih klubova, trebalo bi biti poznato u narednom razdoblju, ovisno prije svega o rezultatima momčadi i procjeni klupske uprave.

Podsjetimo, u redovima Panathinaikosa kao prvotimac igra bivši hrvatski reprezentativac te član srebrne generacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., Tin Jedvaj, a nedavno je u rekordnom izlaznom transferu za Slaven Belupo (5,2 milijuna eura + bonusi) u momčad došao još jedan Hrvat, 20-godišnji talentirani ofenzivni veznjak Adriano Jagušić.

Ključne riječi
Rafael Benitez Grčka Panathinaikos trener Igor Bišćan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!