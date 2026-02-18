Igor Bišćan preuzima novi klub? Grci tvrde da je kontakt već uspostavljen

Grčki mediji posljednjih dana sve češće pišu o mogućoj promjeni na klupi Panathinaikosa, a u središtu tih napisa našao se hrvatski trener Igor Bišćan. Prema informacijama koje je prvi objavio atenski sportski portal Sport24, Bišćan se spominje kao jedan od glavnih kandidata za preuzimanje momčadi u slučaju da klub odluči smijeniti aktualnog trenera Rafaela Beníteza.

Navodi iz Grčke govore kako u upravi Panathinaikosa raste nezadovoljstvo rezultatima i izvedbama momčadi, zbog čega se paralelno razmatraju moguće alternative. Iako službena odluka o smjeni zasad nije donesena, mediji tvrde da su već uspostavljeni inicijalni kontakti s Bišćanom.

Pritom se naglašava da bi eventualna odluka o promjeni mogla ovisiti o raspletu nekoliko nadolazećih utakmica u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima.

Bišćanovo ime u grčkim napisima ne pojavljuje se slučajno. Hrvatski stručnjak dobro je poznat navijačima Panathinaikosa jer je tijekom igračke karijere nosio dres atenskog kluba.

Osim toga, kao trener je radio u Hrvatskoj i inozemstvu, a iza sebe ima iskustvo vođenja velikih klubova i rada pod pritiskom rezultata. Dodatnu simboliku cijeloj priči daje činjenica da je kao igrač surađivao upravo s Benítezom u Liverpoolu, što grčki mediji posebno ističu.

Hoće li doista doći do trenerske smjene i hoće li hrvatski stručnjak preuzeti jednog od najvećih grčkih klubova, trebalo bi biti poznato u narednom razdoblju, ovisno prije svega o rezultatima momčadi i procjeni klupske uprave.

Podsjetimo, u redovima Panathinaikosa kao prvotimac igra bivši hrvatski reprezentativac te član srebrne generacije sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., Tin Jedvaj, a nedavno je u rekordnom izlaznom transferu za Slaven Belupo (5,2 milijuna eura + bonusi) u momčad došao još jedan Hrvat, 20-godišnji talentirani ofenzivni veznjak Adriano Jagušić.