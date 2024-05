Rijeka i Dinamo bore se za milijune eura, evo što sve donosi naslov prvaka Hrvatske

Riječka Rujevica, 19.30 sati, utakmica odluke, utakmica koja ima golem ulog, utakmica koja će Rijeku ili Dinamo odvesti na prag raja. U tom grotlu Rujevice, ili kako je stadion i atmosferu nazvao trener Rijeke Željko Sopić, "Zmajevu gnijezdu", sudarit će se dvije najbolje momčadi našeg nogometnog prvenstva. Osim zadovoljstva osvajanja naslova prvaka, novi državni prvak išao bi u borbu za Ligu prvaka, koja se igra u novom formatu, s više klubova, ali i većim Uefinim nagradama.

Naime, dosad se za plasman u Ligu prvaka dobivalo 15 milijuna eura, a sad je to 19 milijuna. Golem je to financijski kolač koji bi svakoj od ovih momčadi jako dobro došao. Uz to, svaka pobjeda u skupini Lige prvaka donosi 2,6 milijuna eura, za razliku od dosadašnjih 2,1 milijun. Dinamo bi u svakom slučaju lakše došao do te skupine bogataša jer ima jako dobar europski koeficijent (50,0) pa bi u svim pretkolima bio nositelj, za razliku od Rijeke, koja bi zbog svog koeficijenta (12,0) imala puno teže suparnike jer ne bi bila nositelj.

No to Riječane ne zanima u ovom trenutku, a vjerujemo ni izabranike Sergeja Jakirovića, jer njima je u mislima samo ova današnja utakmica, pa sljedeće tri, a onda se može početi zbrajati kakve su mogućnosti za zaradu od Uefinih natjecanja. U svakom slučaju bilo bi sjajno kada bi jedan od ova dva kluba ušao u skupinu Lige prvaka, bilo bi to važno za našu ligu jer bi iz fonda solidarnosti svaki naš klub dobio više od milijun eura, a većini klubova to je velik iznos u njihovu proračunu. Naravno da bi Rijeka ili Dinamo u Ligi prvaka sebi osigurali financijsku stabilnost, naime, kad je posljednji put Dinamo ušao u Ligu prvaka, zaradio je tih 15 milijuna, ali i dobio još deset od "market-poola".

No danas su reflektori samo na dečkima u bijelom i plavom, na igračima Rijeke i Dinama pred prepunom Rujevicom. Pred nama je pravi festival nogometa koji će, nadamo se, festivalski i završiti, bez nekakvih repova, bez incidenata s rezultatom koji momčadi zasluže po prikazanom na travnjaku u tih 90 minuta. Znamo da na udaru neće biti naša sudačka organizacija, jer i ovaj derbi sudit će strani suci koji su u ovoj sezoni na tih nekoliko utakmica bili izuzetno kvalitetni. Želimo uživati u pravoj viteškoj borbi, u dobroj utakmici u kojoj Rijeka mora pobijediti, a Dinamo može i remizirati jer bi tako ostao na vrhu.