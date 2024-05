Dinamo je bio na konopcima, a onda se izvukao iz ponora. Jedna promjena bila je ključna

Svim pratiteljima događanja na domaćim travnjacima jasno je kao dan da se Dinamo u završnici napete sezone dignuo u formi. To vrlo vjerno pokazuju i rezultati. Otkako je momčad Sergeja Jakirovića pretrpjela težak 5:1 poraz protiv Paoka u Grčkoj i ispala u osmini finala Konferencijske lige, od 17. ožujka do danas je u natjecateljskim utakmicama nizala samo pobjede, točnije sedam pobjeda u HNL-u i jednu u Kupu. Gledajući ligaške okršaje Dinamo je u tih sedam pobjeda ostvario gol-razliku 14:2, a kad k tome još dodamo pobjedu u Kupu protiv Hajduka onda je gol-razlika 15:2. Impresivan je to niz jer Dinamo prije ovih rezultata nije nanizao pet ili više ligaških pobjeda u cijele posljednje dvije sezone.



Trener Dinama Sergej Jakirović je više puta naglašavao kako mu je dobro došla reprezentativna stanka u drugoj polovici ožujka. Konačno je nakon ludog rasporeda, ritma igranja od svaka tri-četiri dana imao dva tjedna treninga za uigravanje taktičkih zamisli, i to se itekako vidjelo na terenu. Dinamo je u travnju promijenio sustav igre iz 4-2-3-1 u 3-4-1-2 i zaista prodisao.

je uz sebe dobio dodatnog napadača u vidu Sandra Kulenovića ili Frana Brodića, čime je, uz Petkovićeve navike spuštanja u sredinu, Dinamo konačno dolazio s osjetnim brojem igrača u završnicu, a igra s dva napadača dala je krila i 'desetki' Martinu Baturini koji sad ima više opcija za proigravanje što se vidi i u njegovoj recentnoj formi, posebice u rubrici asistencija i ključnih dodavanja.- Većinom je lopta kod nas upa su linije kretanja malo drukčije nego kad igramo druge sustave. Ovako imamo više fluidnosti, više kombiniramo, a imamo i dva napadača, koji pritišću zadnju liniju. Problem je što ostaje dosta prostora otraga kad se izgubi lopta i to je ono na čemu trebamo raditi. Bruno ima više slobode, može se više spuštati u međuprostore i biti kreativan. Kompatibilan je s oba naša napadača tako da nam to odgovara - rekao je o novom sustavu Jakirović.

Foto: sofascore

Onaj dio s početka teksta o rezultatima nije jedino što se promijenilo kod Dinama. Dojam igre je također znatno bolji. U proteklim utakmicama Dinamo izgleda znatno, a kao najbolji primjer toga treba spomenuti tri utakmice u kojima je Dinamo slavio s minimalnih 1:0, posljednja dva ligaška gostovanja protiv Lokomotive i Varaždina, te polufinalni okršaj u Kupu protiv Hajduka na Poljudu.U sve te tri utakmice Dinamo je u prvom poluvremenu nanizao toliko prilika da je trebao imati znatno. Akcije su uistinu bile sjajne i smislene te je protivnik nadmudren više puta, ali je jednostavno nedostajalo mirnoće u završnici. Posebno se to odnosi na utakmicu na Poljudu gdje su samo nevjerojatni Ivan Lučić te nemogući promašaji spasili Hajduk većeg deficita nakon prvih 45 minuta igre.S druge strane, mora se priznati da je Dinamo imao i sreće što u završnici svih tih utakmica nijeza promašaje, posebice protiv Lokomotive i Varaždina kad su suparnici nekoliko minuta prije kraja promašivali čiste zicere i tako je Dinamo prošao te dvoboje s upisana tri boda. Nema tu puno filozofije, čini se da je jedina stvar na kojoj Dinamo u ovim završnim momentima sezone treba poraditi je - završnica, jer ako taj segment bude na razini, Dinamo ovakvom igrom zaista može stvoriti veliku prednost protiv bilo kojeg suparnika.Sve ono što su navijači DinamaSergeju Jakiroviću i igračima Dinama je u ovom dijelu sezone promijenjeno na bolje. Rezultati izgledaju znatno bolje, igra izgleda znatno bolje i u 32. kolu su plavi prvi put ove sezone završili kolo na čelu ljestvice HNL-a. Iz njihove perspektive sad nema važnije od utakmice protiv glavnog konkurenta Rijeke ove nedjelje na Rujevici (19.30). Svi ovi elementi koji su bili na iznimno visokoj razini morat će na takvoj razini i ostati kako bi se pozitivnim rezultatom i zadržali na tom čelu ljestvice.Na kraju krajeva, pratitelji Dinama neće prihvatiti ni cijeniti ovu sjajnu proljetnu formu ako ona plave ne dovede do ultimativnog cilja, a to je. Međutim, mi van navijačkih okvira i preferenci možemo objektivno zaključiti da je, bez obzira na završni ishod sezone, ovaj niz Dinama bio fantastičan te da svakako treba cijeniti kako su Sergej Jakirović i igrači preokrenuli sezonu iz totalne propasti sve do situacije gdje za naslov odlučuju sami o sebi. Gledajući na situaciju iz prosinca i siječnja, nije bilo lako doći do toga.