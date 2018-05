Reportaža iz Kazanja: Evo što Rusi poručuju mjesec dana do SP-a

Točno mjesec dana prije početka najvećeg festivala u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, Rusija je spremna za početak nogometnog SP-a. Takav smo barem dojam stekli u Kazanju, jednom od 11 gradova domaćina.

Doduše, mogu se primijetiti određeni radovi poput ušminkavanja stadiona, polaganja novih slojeva asfalta, uređivanja zelenih površina... No, opći je dojam da će sve biti gotovo na vrijeme i da si Rusija u očima svijeta neće dopustiti niti bilo kakve nedovršenosti. Posebice ne sada, usred novog hladnog rata kakav Rusija vodi sa zapadnim svijetom. Naime, površinom najveća zemlja svijeta u sukobu je s Europom i SAD-om oko sudjelovanja u građanskom ratu u Siriji, ali još uvijek i oko aneksije dijelova Ukrajine te sumnji u naručeno trovanje jednog dvostrukog agenta u Engleskoj zbog čega je došlo do ponajvećeg protjerivanja diplomata.

– Bit ćemo potpuno spremni za prihvat navijača iz cijelog svijeta na koje, baš kao i na sportaše, želimo ostaviti snažan dojam – kazuje nam Jevgenij Jevnevič, novinar Match TV-a, jedinog sportskog kanala u Rusiji.

– Korejci su u za ZOI u Pyeongchangu sve nekako radili napola, no ovdje će sve morati biti blizu savršenstva, blistavo. Rusija je na ovaj SP potrošila jako puno (op. p. oko 11 milijardi eura) jer u očima ostatka svijeta želimo izgledati jako dobro. Želimo to pokazati navijačima, novinarima, svima koji će zbog Svjetskog prvenstva doći u Rusiju. Mi u Rusiji želimo sve učiniti najbolje dosad, mi želimo da ovo bude najbolji SP dosad.

A posjetitelji iz cijelog svijeta mjerit će Rusiju i po cijenama koje će ih dočekati.

– Fifa je odredila da cijene ne budu ni preskupe, ali ni odveć jeftine. Ulaznice četvrte klase moglo se kupiti i za 15 dolara, no ima onih i po nekoliko stotina €. Glede dnevnih troškova, Rusija bi trebala biti prilično povoljna za strance jer je naša nacionalna valuta rubalj slab. Vi za jedan dolar dobijete oko 60 rubalja – kazao je Jevgenij, a o cijenama koje će dočekati turiste u gradu poput Kazanja govorila nam je Olga.

– U centru grada sok će vas doći dva eura, a pivo tri-četiri eura. Ako pak kupujete pivo u trgovini, njega ćete platiti nešto više od jednog eura. Ako poželite večerati u vrlo solidnom restoranu, to će vas doći 20 eura.

Teroristi nemaju šanse

Jevgenij nas je pak uvjeravao da se navijači ne moraju brinuti za svoju sigurnost. Bez obzira na poznatu nasilnost ruskih navijača.

– I to je dio priče u kojoj ćemo nastojati ostaviti dojam na ostatak svijeta. Ja sam jednom na ZOI u Pyeongchangu ušao na borilište bez akreditacije, no ovdje to neće biti moguće. U vrijeme kada cijeli svijet strahuje od terorizma, Rusija će učiniti sve da ovo bude potpuno sigurno prvenstvo i možete očekivati jako puno policije. Policajci iz cijele Rusije slit će se u 11 gradova domaćina.

A u tih 11 gradova – Moskva, St. Peterburg, Kalinjingrad, Nižnji Novgorod, Saransk, Volgograd, Rostov na Donu, Soči, Samara, Kazanj i Jekaterinburg – svi stadioni su atraktivna zdanja jer i to je način na koji su Rusi naumili impresionirati. Šest od 12 stadiona izgrađeno je specijalno za SP, a preostalih šest je renovirano.

A fanovi iz cijelog svijeta nešto su čemu se raduju ruski turistički radnici i ugostitelji, ali ne samo oni nego i osobe poput Lenize Muktametzjanove, djevojke koja radi u Upravi za sportske i socijalne projekte grada Kazanja.

– Kazanj je prošle godine bio domaćin nekoliko utakmica Kupa konfederacija i bio je užitak osjetiti tu atmosferu koju su sa sobom donijeli navijači iz Meksika, Čilea, Portugala i Njemačke. Sve je bilo tako šaroliko i zanimljivo, niti u jednom drugom sportu takvog ugođaja nema. Osim onih u nacionalnim bojama, bilo je i navijača u nacionalnim narodnim nošnjama i to je nešto što me je oduševilo, baš kao i trenutak kada su navijači iz raznih zemalja razmjenjivali navijačke rekvizite.

U cijeloj toj priči, Kazanj je možda i najprivlačniji grad domaćin nakon Moskve i St. Peterburga. S obzirom na to da je ovaj novinar prije četvrt stoljeća boravio u gradovima poput Ekaterinburga, a sve je tada još uvijek izgledalo socijalistički vrlo siromašno, nismo znali što možemo očekivati od glavnog grada ruske Republike Tatarstan. No, ostali smo zatečeni. Kazanj je moderan i čist grad koji itekako ima što ponuditi. Ima čak i svoj Kremlj, uz koji je i džamija, jer ovdje živi 54 posto muslimana, no tu su i atraktivno tatarsko selo, dječje kazalište, velik broj atraktivnih sportskih objekata...

Više Tatara nego Rusa

U gradu živi oko 1,3 milijuna ljudi. Premda Wikipedia kazuje da je Rusa i Tatara podjednako, sami Tatari vole reći da je njih više, više od 50 posto. Kazanj je preporodio bivši predsjednik Šajmijev koji je odlučio dostojno proslaviti tisućiti rođendan grada (2005.) pa se u posljednjih 18 godina jako puno izradilo. S obzirom na to da je Kazanj bio domaćin brojnim sportskim natjecanjima, pa tako i Univerzijadi (2013.) i SP-u u vodenim sportovima (2015.), vjerojatno prednjači u Rusiji po broju sportskih objekata po glavi stanovnika.

Po gradu zasad nema puno simbola SP-a, ali zato ima puno ljubaznih ljudi poput Artema. Dok smo čekali taksi koji bi nas prevezao do Arene Kazanj, stadiona na kojem će se igrati šest utakmica SP-a, čovjek nam je stao. Prvo smo pomislili da želi nešto zaraditi u fušu, no nakon što nas je odvezao do stadiona i vratio gdje smo htjeli, nije htio primiti novac za pruženu uslugu unatoč tome što je prosječna plaća u Tatarstanu 500 eura. On je to ovako objasnio:

– Volim komunicirati s ljudima iz drugih zemalja. Mi se ovdje radujemo ljudima iz cijelog svijeta koji će doći gledati SP. Zapadnjački novinari često loše pišu od nama, kao da im smeta jaka Rusija, a mi smo dobri ljudi i ovdje se možete osjećati sigurnima. Još prije 20 godina bilo je nesigurno hodati ulicama ruskih gradova, no predsjednik Putin je “potamanio” puno kriminalaca i zato ga mi obični ljudi cijenimo.