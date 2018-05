Boban najavio SP i otvoreno govorio o novoj tehnologiji koja će se koristiti

Zvonimir Boban, bivši hrvatski nogometaš, a danas zamjenik glavne tajnice u Fifi, mjesec dana prije početka SP-a u Rusiji dao je intervju za službenu stranicu krovne nogometne organizacije.

Što igraču prolazi kroz glavu mjesec dana prije početka SP-a?

- Tijekom priprema uvijek sam bio izuzetno koncentriran, pun emocija. Pripremate se za nešto što je uvijek povijesno, bez obzira na to hoćete li izgubiti ili pobijediti. Bez obzira na to što se dogodio, vi ste dio povijesti.

što očekujete od SP-a u Rusiji?

- Svjetsko prvenstvo je uvijek nešto posebno, emocionalno i jedinstveno, tako da će opet biti onih koji će učiniti nešto veliko za svoju narod, vjerojatno neka 'mala zemlja', a ja se nadam da će to biti moja Hrvatska! Na SP-u u nogometu se događa nešto što ne možete vidjeti u drugim sportovima, javljaju se posebni osjećaji. Cijeli svijet to prati, to su milijuni ili milijarde različitih boja, svi s velikom strašću navijaju za svoje. Nije lako opisati nogometni SP.

Boban u Rusiji očekuje pobjedu nogometa, veliko gostoprimstvo Rusa i nada se da će kod svih prevladati zdrav razum. Vjeruje da će osiguranje biti na zavidnoj razini i da neće biti problema po pitanju sigurnosti. A što misli o korištenju VAR tehnologije?

- Uloga VAR-a je da u nogometu bude još više poštenja. Da, to je teška riječ, ali mi želimo poštenje, pravednije rezultate, želimo zaštititi nogomet, suce... Suci su ljudi i skloni su pogreškama, mi želimo sve zaštititi. VAR je nešto sjajno za cijelu igru, objasnio je Boban te dodao kako će se na SP-u sve odvijati vrlo brzo, a snimke će biti prikazane i na velikom ekranu na stadionu.

- Svi misle da je nogomet potpuno fluidna igra, ali zapravo nije baš tako. Radili smo analizu na prošlom SP-u i u prosjeku je lopta u igri bila oko 57 minuta. Znači, već smo negdje izgubili oko 35 minuta igre. Vrijeme se gubi na slobodnim udarcima, ostalim prekidima, kod golova... Dakle, ako to uzmemo u obzir, zbog čega ne bismo gubili 40, 50 sekundi na pregledavanje sporne situacije koja bi mogla promijeniti utakmicu? pregled snimke traje do minute, a neki i svega 20, 30 sekundi, jasan je Boban.