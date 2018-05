Dalić: Daj Bože da u finalu SP-a igraju Hrvatska i Srbija!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ovih je dana prilično aktivan. Prati hrvatske nogometaše kako bi uskoro mogao objaviti širi popis igrača pred SP, a daje i puno intervjua. jedan takav dao je i za Mondo.rs.

- Nama je osnovni cilj proći skupinu, s obzirom na to da Hrvatska to nije ostvarila već 20 godina. To nam je prvi zadatak, ali neće biti lako. Argentina je favorit naše skupine, ali i cijelog prvenstva. Ipak, ja vjerujem da možemo osvojiti prvo mjesto u skupini, rekao je Dalić pa dodao:

- Hrvatski nogomet živi u sjeni vatrenih koji su 1998. napravili sjajan rezultat i svi mi koji smo došli nakon njih bismo željeli to ponoviti. Ne može se usporediti tadašnji i sadašnji nogomet, ali mislim da u ovom trenutku imamo možda i bolje igrače, koji igraju u najvećim europskim klubovima. No, puno se toga mora poklopiti da bismo ostvarili dobar rezultata. Ako to uspijemo, nitko sretniji od mene.

Novinare je zanimalo kako procjenjuje šanse Srbije.

- Slična skupina kao i naša. Brazil je favorit, a Švicarska je opasnija od Kostarike. Srbija ima kvalitetu i dobrog trenera Krstajića, koji kao i ja želi proći skupinu, ali će mu biti teško. Imamo isti put u Rusiji.

Na pitanje novinara Monda bi li volio da se u finalu sastanu Srbija i Hrvatska, Dalić se nasmijao i odgovorio:

- To bi bilo sjajno. Daj Bože da tako bude, odmah potpisujem!

Govorio je i o Zdravku Mamiću, točnije o tvrdnjama da ga je on doveo.

- Nisam došao ničijom zaslugom, jedina zasluga su rad, moja kvaliteta i uspjesi koje sam ostvario u inozemstvu.