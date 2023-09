Relevo: Modrić je nezadovoljan statusom u Realu. Nije potpisao novi ugovor da sjedi na klupi

Toni Kroos i hrvatski kapetan Luka Modrić nezadovoljni su svojom trenutnom ulogom u Real Madridu, otkrio je to novinar magazina Relevo, Manuel Amor, koji je itekako dobro upućen u dešavanja u Real Madridu. Kako više nije zagarantirano da će oba iskusna veznjaka započeti svaku važnu utakmicu kao što je to bio slučaj prošle sezone ili prethodnih godina, došlo je do određenog nezadovoljstva, tvrde Španjolci.

Protiv Union Berlina Kroos je ostao na klupi, a Modrić je startao od prve minute i igrao sjajnu utakmicu sve do 80. minute kada ga je zamijenio Brahim Diaz. Protiv Real Sociedada bilo je obrnuto, Kroos je startao, a Hrvat je sjedio na klupi.

Modrić je već izjavio da želi redovito igrati u Real Madridu unatoč tome što ima 38 godina. O tome je naš nogometni majstor govorio tijekom rujanskog okupljanja reprezentacije.

- Želim igrati, potpisao sam novi ugovor s Realom kad su mi rekli da se ništa neće promijeniti u mom statusu - poručio je osvajač zlatne lopte.