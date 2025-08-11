Rekla je da mrzi trčati, a danas je europska prvakinja! Ovo je nevjerojatan put Vite Barbić

Vita Barbić nova je europska juniorska prvakinja u bacanju koplja. Rezultat je očekivan jer je u Tampere došla s najboljim hicem sezone u kategoriji do 20 godina. Vita je prošle godine bila prva na Europskom prvenstvu za mlađe juniore te četvrta na Europskom juniorskom i četvrta na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Peruu.

– Tužna sam. Tako blizu medalje, a tako daleko. Šteta, imala sam osjećaj da mogu nakon europskog zlata do 18 godina osvojiti medalju u konkurenciji s dvije godine starijim djevojkama. Došla sam ovdje s desetim rezultatom, na kraju sam bila četvrta i to mora biti dobro. Opet, trebat će mi nekoliko dana da shvatim da sam napravila sve što sam mogla, pa i više od toga – rekla je Vita nakon nastupa u Limi gdje je bila najbolje plasirana Europljanka u finalu bacanja koplja.

Nije mogla zadržati suze, a kao jedini novinar koji je bio u Limi rekao sam joj: – Ne tuguj, za godinu dana je nova prilika, bit će sigurno medalja u Finskoj.

FOTO Znate li tko je dječak na slici? Na njemu se ispunilo proročanstvo Blanke Vlašić

Sjetila se tih riječi Vita i priznala: – O, da, bili ste uj pravu. Tako sam sada sretna – rekla je Vita koja se atletikom počela baviti sasvim slučajno.

– Za sve je kriva moja sestra Klara. Jednog dana prolazili smo pored atletskog stadiona Svetice i vidjele smo oglas – upisi u klub Dinamo Zrinjevac. Klara je odmah počela trenirati, meni je trebalo malo više vremena. U početku sam trenirala sve discipline, sve osim trčanja. Mrzila sam trčati i svaki put kada bi na rasporedu bilo trčanje, uvijek bih izmislila razlog da ne trčim. Mama Marija je stomatologinja, tata Ljubo veterinar, a sestra je u međuvremenu otišla na studij u Boston.

– Rekla sam mami da uvijek mogu biti stomatologinja ne krene li mi dobro u sportu. Da se nastavi obiteljska tradicija – kaže Vita.

Je li moguće da i vas za tri godine vidimo na Olimpijskim igrama u Los Angelesu?

– Napravit ću sve da mi se taj san ostvari. Tri godine dugačko su razdoblje, svašta se može dogoditi. Nadam se da će me do tada zdravlje poslužiti.

Zara Veltruski u kvalifikacijama u bacanju kugle zauzela je 24. mjesto s hicem dužine 12,52 metara. Ženska 4 x100 štafeta koja je trčala u sastavu Dunja Rubčić, Eva Barbarić, Tina Polić i Vita Penezić istrčala je rezultat 47,13 i osvojila 13. mjesto. Posljednjeg dana europskog juniorskog prvenstva Patrik Pivarski osvojio je 20. mjesto u brzom hodanju na 10 000 metara u vremenu osobnog rekorda – 48:17,25. Mia Wild plasirala se u finale utrke na 100 metara prepone. Bila je druga u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 13,39, a to je bio ukupno peti rezultat polufinalnih utrka. Najbrža u polufinalu bila je Švicarka Jil Sanchez (13,20).

Jana Koščak ostala je vodeća u sedmoboju uoči posljednje discipline – 800 metara. Drugog dana bila je ukupno peta u skoku u dalj s rezultatom 5,94 metra. Tu je mogla osvojiti koji bod više jer joj je osobni rekord 6,34 metra. U bacanju koplja ukupno je bila šesta s hicem 43,94 metara, što joj je najduži hitac ove sezone. Prije zadnje discipline Jana ima 5394 bodova, 95 bodova više od drugoplasirane Mađarice Sarlote Kriszt te 169 boda više od trećeplasirane Finkinje Enni Virjonen.

Imamo dva nova rekorda

Uz juniore, aktivni su i seniori i seniorke. U belgijskom gradu Oordegemu održan je WACT Bronze miting na kojem su odlično nastupili Natalija Švenda i Bruno Belčić. Natalija je u jakoj konkurenciji istrčala utrku života i osvojila peto mjesto s novim osobnim, ali i državnim rekordom koji sada iznosi 56,01. Prijašnji rekord bio je star 17 godina, a držala ga je Nikolina Horvat. Utrku života, ali na 3000 m zapreke, istrčao je Bruno i srušio još stariji, 38 godina, državni rekord s 8:39,25 osvojivši 27. mjesto. Na istom natjecanju nastupila je još Nina Vuković. Nina je na 800 metara bila deveta u vremenu 2:02,88.

Nešto južnije, u austrijskom Andorfu, nastupio je Karlo Marciuš i istrčao dva osobna rekorda i to na 100 i na 200 metara. Prvo je u kvalifikacijama na 100 m trčao 10,38, osvojivši ukupno peto mjesto. Nakon toga nije nastupio u finalu jer je trčao 200 metara gdje je pobijedio s 20,81. Uz njega tu je nastupio i Nikola Pošta koji je na 100 metara bio 20. s 10,91, a na 200 metara 17. s 22,15 sekundi. Klara Andrijašević nastupila je u Banskoj Bystrici na WACT Silver P-T-S mitingu na 1500 metara. Klara je istrčala rezultat 4:14,89 i osvojila deseto mjesto. Marko Čeko nastupio je u skoku u dalj na WACT Bronze mitingu u Beogradu i s rezultatom 7,60 metara osvojio peto mjesto.