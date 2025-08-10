Naši Portali
SLOVAKINJE SLAVILE

Hrvatice osvojile europsko srebro: Zlatna medalja im je za dlaku izmakla

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.08.2025.
u 21:25

Nažalost, već u 36. minuti Slovačka se odvojila na tri pogotka prednosti (22-19), odmah potom i na četiri (23-19) te do kraja dvoboja Hrvatska niti u jednom trenutku nije zaostajala za manje od tri gola

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija do 17 godina osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Podgorici, u finalnom susretu igranom u nedjelju Hrvatska je izgubila od vršnjakinja iz Slovačke sa 30-34 (17-18).

Antea Jerković sa šest i Rahela Varga s pet pogodaka bile su najefikasnije u sastavu Hrvatske, dok je Maria Bartkova briljirala u redovima Slovačke s čak 14 golova.

Koeln: Susret Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu u rukometu
Prvo je poluvrijeme proteklo u izjednačenoj igri, Hrvatska je jedinu prednost od dva gola imala sredinom tog dijela igre kada je povela sa 8-6, dok je Slovačka u završnici preuzela kontrlou rezultata i na odmor otišla s minimalnih 18-17.

Nažalost, već u 36. minuti Slovačka se odvojila na tri pogotka prednosti (22-19), odmah potom i na četiri (23-19) te do kraja dvoboja Hrvatska niti u jednom trenutku nije zaostajala za manje od tri gola dok je maksimalna prednost Slovakinja iznosila i šest pogodaka.

