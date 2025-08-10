Naši Portali
Atletika

Hrvatska senzacija: Zlatna Vita je na vrhu Europe: 'Znala sam da vrijedim!'

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
10.08.2025.
u 23:50

Na kraju sam pronašla mir i bacila koplje 54,77 metara, što me dovelo na prvo mjesto - podcrtala je Vita Barbić

Vita Barbić nova je europska juniorska prvakinja u bacanju koplja. Na prvenstvu u finskom Tampereu slavila je s hicem od 55,26 metara. To je deseta zlatna medalja za Hrvatsku u povijesti europskih juniorskih prvenstava i ukupno 25. odličje, čime se Hrvatska popela na 25. mjesto ljestvice osvajača medalja.

– Nakon prve tri serije bila sam peta. Ne, nisam se uplašila jer sam znala koliko vrijedim. U četvrtoj seriji nisam bila zadovoljna hicem pa sam napravila prijestup. Kada je počela peta serija, krenule su utrke štafeta 4x400 metara i stalno sam bila ometana. Na kraju sam pronašla mir i bacila koplje 54,77 metara, što me dovelo na prvo mjesto. Ostala je još jedna serija, no znala sam da nema opuštanja jer je Turkinja Cicek u kvalifikacijama bacila preko 56 metara, a domaća Finkinja Nelimarkka puhala mi je za vratom. Kada su njih dvije završile šestu seriju i kad sam znala da je zlato moje, bacila sam opušteno do još dužeg hica. Sada slijedi zasluženi odmor – za mene je ova sezona završila na najbolji mogući način – rekla je Vita, koja je prošle godine bila europska prvakinja za mlađe juniorke.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene
U kvalifikacijama utrke na 100 metara prepone Mia Wild plasirala se očekivano u polufinale, osvojivši drugo mjesto u svojoj skupini s vremenom 13,51 sekundu. U istoj disciplini Eva Barbarić zauzela je 28. mjesto.

U finale utrke na 3000 metara zapreke plasirao se i Matko Belić. U svojoj kvalifikacijskoj skupini bio je šesti, istrčavši osobni rekord – 9:00,57 minuta.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Asterix
Asterix
00:09 11.08.2025.

Bravo!

